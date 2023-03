Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 19 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 19 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ porta il suo focus sul ko del Milan ad Udine, che perde 3-1 sotto i colpi di Pereyra e soci. La rosea titola con ‘Affonda il Milan (in Italia)’ evidenziando poi il gol da record di Ibrahimovic, ma anche l’attacco dello stesso svedese sull’esperienza della squadra. In basso ‘è sempre Inter-Juve con i veleni’ con il tiro spostato sul big match di questa sera a San Siro, mentre in spalla oltre al ciclismo con Van der Poel c’è anche spazio alle altre gare odierne di Serie A: Torino-Napoli e il derby di Roma. Il ‘Corriere dello Sport’ titola ‘Ibra gol, ma il Milan crolla’ con Zlatan che segna la rete più vecchia della Serie A ma non basta. Titolone per il ‘Triderby d’Italia’ con la sfida caldissima tra inter e Juventus di questa sera e il derby tra Lazio e Roma che invece andrà in scena alle 18. In taglio basso ‘Disposto a tutto per il Napoli’, mentre il focus centrale di ‘Tuttosport’ è naturalmente sulla super sfida di stasera con ‘fuori i secondi’. In tagli alto ‘Toro sfida ai perfetti “Ma noi siamo tosti”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 19 marzo 2023

In Italia i big match nella giornata di oggi non mancano, con la capolista a Torino, il derby di Roma nel pomeriggio ed in chiusura il piatto forte di San Siro tra Inter e Juventus. In Spagna invece le prime pagine sono tutte per la partita storica della Liga.

Focus assoluto sul ‘clasico’ tra Barcellona e Real Madrid che avrà luogo stasera alle ore 21 che potrebbe decidere parte di un campionato. ‘Mas que una final’ scrive ‘Marca’ mentre sul versante opposto in ottica Madrid ‘As’ titola ‘ultima bala’.