Lukaku-Inter, l’affare che spiazza: lotta a due per averlo

In casa Inter il focus è tutto sulla gara di stasera contro la Juventus nel derby d’Italia, mentre per il futuro bisognerà risolvere la questione Lukaku

Tre punti come obiettivo da provare a cogliere per l’Inter nella super sfida di questa sera contro la Juventus. Inzaghi studia le sue mosse per imbrigliare Allegri e in attacco al fianco di Lautaro Martinez potrebbe affidarsi a Romelu Lukaku.

Il finale di stagione è un banco di prova da non steccare per il centravanti belga, che ha vissuto un’annata di rientro a Milano piuttosto travagliata tra i tanti problemi fisici, ed una condizione complessivamente al di sotto degli standard a cui aveva abituato ambiente e tifosi nella sua prima avventura nerazzurra. I gol sono pochi, ed il bottino andrà rimpinguato al più presto per provare anche a giocarsi le carte di riconferma. Lukaku è infatti in prestito all’Inter dal Chelsea, club che lo aveva acquistato a suon di milioni l’estate prima. Il trasferimento a titolo temporaneo è quindi soggetto anche al rendimento del belga, che dovrà dare segnali di forte rinascita per cercare una permanenza ulteriore in quel di Milano.

Calciomercato Inter, due squadre di Premier monitorano Lukaku: la situazione

A partire dalla gara importantissima contro la Juventus di stasera, Lukaku è chiamato a riproporre la miglior versione di se stesso, per le sue sorti e quelle dell’Inter. Solo 5 i gol totali messi a referto tra coppe e campionato fino ad ora.

Al netto delle problematiche è recentemente arrivata la chiamata del nuovo ct del Belgio, Domenico Tedesco, che gli ha dato dunque fiducia. La stessa che dovrà ripagare alla corte di Inzaghi, anche perchè il futuro è ancora piuttosto nebuloso. A tal proposito, secondo quanto evidenziato da Ekrem Konur sul suo profilo Twitter, Aston Villa ed Everton stanno monitorando la situazione dell’attaccante belga di proprietà del Chelsea, che non rientra nel progetto tecnico dei ‘Blues’. La squadra di Emery in particolare è ambiziosa e punta a migliorare l’attacco, mentre per quanto riguarda i ‘Toffees’, si tratterebbe di un ritorno in una società dove Lukaku ha già fatto bene in gioventù.