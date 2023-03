Inter-Juventus: “va rescisso”. Sentenza definitiva in casa nerazzurra

La prestazione di Denzel Dumfries nella sfida fra Inter e Juventus non è piaciuta ai tifosi della Beneamata su Twitter: andiamo a vedere che cosa è successo

L’ennesima serata storta della stagione di Denzel Dumfries che, proprio in un Inter-Juventus, quello di campionato dello scorso anno, si era reso protagonista in negativo in occasione del rigore a favore della Vecchia Signora poi trasformato da Paulo Dybala.

Anche stasera, sempre a San Siro, il giocatore olandese non è riuscito a incidere, o almeno non lo ha fatto in senso positivo per la sua squadra. Una prestazione ampiamente insufficiente quella di Dumfries che è stato più volte beccato dal pubblico del Meazza, presente in massa per il Derby d’Italia, ma non solo. Anche sui social, in particolare su Twitter, i fan nerazzurri si sono sfogati nei confronti del giocatore interista con una serie di polemiche non proprio dolci. Dall’estremo “va rescisso” fino ad arrivare a “te ne devi andare”. Gli epiteti e la delusione dei tifosi si sono fatti sentire quindi sia fra le torri del Meazza che su Twitter.

ECCO ALCUNI TWEET

Dumfries assolutamente inguardabile. Indecente. Perché fa così? Spiegatemi. — andrea (@ANDREABELOTTI2) March 19, 2023

Non lo sopporto più. Toglilo. #dumfries — Simone Chirico (@SimoneChirico1) March 19, 2023

DUMFRIES TE NE DEVI ANDARE — David di Cario (@davidDicario) March 19, 2023