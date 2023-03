Inter-Juventus, tensione e caos VAR: che cosa è successo… E c’è stato pure un faccia a faccia!

Momenti di tensione fra il minuto 25 ed il 30 del primo tempo di Inter-Juventus quando diversi dubbi arbitrali hanno provocato l’ira di entrambe le squadre

Tutto ha inizio con un presunto tocco di mano di Adrien Rabiot in occasione del gol dello 0-1.

Il centrocampista francese infatti, al momento dello stop e dell’uno-due con Vlahovic che ha poi portato alla rete di Filip Kostic, da alcune inquadrature sembrerebbe toccare il pallone con la mano. “Non c’è la certezza del tocco con la mano” dice Luca Marelli, esperto arbitrale, ai microfoni di DAZN, ma i dubbi restano e sono molti, soprattutto per i giocatori dell’Inter che, qualche secondo più tardi, recriminano per un intervento al limite dell’area della Juventus di Bremer su Romelu Lukaku. Secondo il direttore di gara Chiffi non c’è nulla e in campo esplode la tensione.

Inter-Juventus, Lukaku vs Bremer: che scontro!

Mentre i giocatori dell’Inter protestano con veemenza nei confronti del fischietto della sfida, con ancora negli occhi i cinque minuti di consulto VAR che hanno comunque convalidato la rete della Juventus, Lukaku e Bremer si allacciano in un faccia a faccia non proprio affettuoso. Un principio di lite che fa scatenare, in questo caso, la panchina della Vecchia Signora che si riversa ai bordi del campo per richiamare l’attenzione dell’arbitro.

Alla fine del momento concitato, gli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri hanno invitato il difensore brasiliano a calmarsi, mentre in casa Inter restano l’amaro in bocca e i dubbi per una decisione, quella sul gol di Kostic, alla quale in molti del popolo nerazzurro stentano ancora a credere.