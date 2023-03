Inter-Juventus, succede di tutto nel finale: rissa e pioggia di espulsioni

Finale tesissimo al Meazza fra Inter e Juventus: al momento del fischio finale da parte dell’arbitro Chiffi alcuni giocatori si sono resi protagonisti di una serie di alterchi

Succede di tutto nel finale della, complicatissima, sfida fra l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri.

Entrato a 7 minuti dal 90′, Leandro Paredes, ammonito a inizio recupero per perdita di tempo, si è allacciato con Danilo D’Ambrosio in occasione di una rimessa laterale in zona offensiva per la Vecchia Signora. I toni fra il giocatore argentino e quello nerazzurro, anch’egli ammonito, non si sono placati nonostante i vari richiami del direttore di gara per poi esacerbare totalmente al momento del fischio conclusivo che ha sancito la vittoria, non senza polemiche, della Juventus. Paredes e D’Ambrosio si sono accapigliati anche con una certa irruenza tanto che, per dividerli, è stato necessario l’intervento di entrambe le panchine. Ristabilita la calma, Chiffi ha provveduto con due espulsioni per i protagonisti, ma non è finita qui. In quella che è stata una sfida accesissima, i toni si sono scaldati anche fra Marcelo Brozovic e Dusan Vlahovic, sempre nello stesso momento e nella stessa situazione. Il secondo, irriverente nei confronti dell’avversario, il primo, molto polemico nei confronti del direttore di gara tanto da ricevere un’ammonizione, oltre all’ormai consueto, per gli standard di una gara così tesa, faccia a faccia fra i protagonisti.