Inter-Juve anche sul mercato: lo scambio che accontenta tutti

La sfida tra Inter e Juventus potrebbe allungarsi anche sul mercato: ecco l’operazione di scambio che accontenta tutti

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Juventus, una sfida che può valere moltissimo in chiave Champions League. Per Simone Inzaghi e per Massimiliano Allegri è vietato sbagliare.

Negli ultimi anni le due società si sono intrecciate sempre come rivali, come nel caso di Gleison Bremer, con i bianconeri che si sono inseriti in maniera forte nella trattativa col Torino e hanno messo le mani sul brasiliano. Molto più difficile, invece, trovare un’operazione diretta tra le due società. Nel sondaggio odierno, abbiamo chiesto ai lettori di Calciomercato.it quale scambio sortirebbe i maggiori vantaggi per le due squadre: la decisione è ricaduta sull’attacco.

SONDAGGIO CM.IT | Inter e Juventus alleate: sì allo scambio tra Lautaro e Vlahovic

Da arci-rivali a possibili alleati. Ci siamo immaginati così una collaborazione tra Inter e Juventus in estate, per darsi una mano e rispondere al dominio del Napoli in questa stagione.

Nel sondaggio di oggi, abbiamo chiesto ai nostri lettori quale scambio darebbe maggior vantaggio alle due società protagoniste del Derby d’Italia. A stravincere è stato lo scambio di attaccanti: uno scenario che vedrebbe Lautaro in bianconero e Dusan Vlahovic in nerazzurro. Un plebiscito che ha raccolto il 51,6% delle preferenze.

🔥#InterJuventus, storia di rivalità e di clamorosi cambi di maglia. Quale scambio (ipotetico) potrebbe garantire il salto di qualità alle rose a disposizione di #Allegri ed #Inzaghi? 🤔 — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 19, 2023

Al secondo posto, invece, c’è uno scambio tutto italiano. Il 22,6% dei votanti hanno optato per lo scambio tra Nicolò Barella e Manuel Locatelli. Chiude il podio con il 16,1% delle preferenze lo scambio tra Dimarco e Kostic: uno scenario che, probabilmente, accontenterebbe entrambi gli allenatori. Inzaghi ritroverebbe un profilo alla Perisic, mentre Allegri avrebbe un giocatore più difensivo sulla propria corsia mancina. Ultima posizione con il 9,7% dei voti lo scambio tra Alessandro Bastoni e Gleison Bremer. Tra il brasiliano e l’Inter poteva essere amore in estate, non lo è stato e i tifosi nerazzurri non guardano più al passato.