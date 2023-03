Ibrahimovic lancia l’allarme: “Leao non è felice”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato dopo Udinese-Milan, tra il suo futuro e quello di Leao: le parole dell’attaccante svedese

Zlatan Ibrahimovic torna da titolare e lo fa con la fascia da capitano. Contro l’Udinese, lo svedese va anche in gol ma non basta per evitare la sconfitta al Milan.

Nel post gara il rossonero a ‘DAZN’ commenta il match: “Non era facile contro una squadra molto fisica. Non abbiamo giocato al nostro livello: non cerco scuse, ma in settimana abbiamo fatto tutto poi in campo abbiamo perso”.

SCUDETTO – “Ci sono due scenari: giocare per diventare campioni d’Italia e giocare da campioni d’Italia. Il secondo scenario è più difficile: tutti ti affrontano come se fosse una finale e c’è maggior pressione. Noi siamo una squadra che non ha grande esperienza: per molti è stato il primo successo. Non è una scusa: si sapeva già ad inizio stagione”.

CORSA CHAMPIONS – “Dobbiamo continuare a lavorare. Serve studiare gli errori delle partite in cui si è perso. L’ultima partita non c’entra con la prossima. Serve fiducia e credere in quel che si sta facendo”.

Calciomercato Milan, Ibra su Leao: “Non sembra felice”

Ibrahimovic continua parlando del suo nuovo record, il più anziano a segnare in Serie A: “Non sono felice, preferisco sentirmi giovane. La fascia? E? un grande orgoglio: è una grande cosa rappresentare un club come il Milan”.

LEAO – “Bisogna tenderlo sotto fuoco, è una questione di equilibrio. Non sembra felice per il momento, ma stiamo facendo tutto per farlo essere felice. Su di lui c’è tanta pressione, si parla molto di più, anche in giro si parla tanto di lui. Non è meno bravo di un anno fa, è ancora più forte, ma deve trovare equilbrio e fare il massimo in campo”.

FUTURO – A ‘Sky’ ha parlato anche del suo futuro: “Se sto bene voglio continuare a giocare. Ho sofferto troppo in 14 mesi, questa è un po’ di rivincita. Io sto bene al Milan, poi dipende da loro. Io sono disponibile, voglio stare bene e giocare come oggi”