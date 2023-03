HIGHLIGHTS | Tiro mancino di Kostic: il serbo decide il derby d’Italia

Il gol di Filip Kostic decide il derby d’Italia: la Juventus batte l’Inter e sbanca San Siro

Polemiche ed emozioni non sono mancate: alla fine il derby d’Italia tra Inter e Juventus, giocato a San Siro, è terminato con la vittoria della compagine bianconera per 0-1.

Una sfida in cui non sono mancate emozioni, ma in cui non sono mancate (e non mancheranno) polemiche. Perché il decisivo gol di un eccellente Filip Kostic è arrivato dopo un lungo consulto al Var. Alla fine il direttore di gara Chiffi ha convalidato la rete bianconera, con i nerazzurri che chiedevano l’annullamento per tocco di mano di Rabiot e Vlahovic.

Inter-Juventus 0-1: tabellino e marcatori

A decidere la sfida è stata appunto la rete di Filip Kostic, con un sinistro radente da appena dentro l’area di rigore. Per gli uomini di Inzaghi è la nona sconfitta consecutiva. La Juventus, in attesa di novità sulla penalizzazione, si porta a 41 punti.

Il gol della Juventus nel primo tempo ha portato ad una ripresa con tante emozioni: occasioni e ribaltamenti di fronte non sono mancati. La Juve non riesce a concretizzare le occasioni per il raddoppio con Vlahovic e Locatelli. L’Inter invece fatica a trovare conclusioni pulite dalle parti di Szczesny.

Inter-Juventus 0-1

Marcatori: Kostic 23′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 71, Lazio 52, Inter 50, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45, Juventus** 41, Udinese 38, Torino, Bologna e Fiorentina 37,Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce e Salernitana 27, Spezia 24, Hellas Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13

** 15 punti di penalizzazione