HIGHLIGHTS | Osimhen e il Napoli travolgono il Torino, squillo della Viola

Il Napoli travolge il Torino con 4 reti, doppietta di Osimhen e Kvaratkhelia illuminante: vince anche la Fiorentina contro il Lecce

Non ci sono più aggettivi per il Napoli di Luciano Spalletti se non dominante. I partenopei giocano di gran lunga il miglior calcio d’Italia e a Torino impartiscono una lezione severa agli uomini di Juric.

Termina 0-4 la trasferta contro il Torino, con la doppietta di Osimhen (quarta in campionato), il rigore di Kvaratskhelia e il primo gol di Ndombele. Una partita senza storia, sbloccata dall’attaccante nigeriano dopo appena otto minuti con un colpo di testa vincente su calcio d’angolo. Il raddoppio arriva con un calcio di rigore procurato e trasformato dal fuoriclasse macedone, che oggi ha anche fornito l’assist per il gol di Ndombele, andando ufficialmente in doppia-doppia in questo campionato. Nella sua prima stagione in Serie A, a metà marzo, sono 12 i gol e 10 gli assist fatti registrare da Kvaratskhelia.

Non esulta solo il Napoli, vittoria importante anche per la Fiorentina: Lecce KO al ‘Franchi’

Nella sfida del ‘Franchi’ tra Fiorentina e Lecce è l’autogol di Gallo a determinare il match: vittoria preziosa per i viola, che aggiungono altri tre punti alla propria classifica.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 71, Inter* 50, Lazio* 49, Milan 48, Roma* 47, Atalanta 45, Juventus* ** e Udinese 38, Torino, Bologna e Fiorentina 37,Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce e Salernitana 27, Spezia 24, Hellas Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13

*Una partita in meno ** 15 punti di penalizzazione