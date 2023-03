DIRETTA Serie A, Torino-Napoli e Fiorentina-Lecce: le formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre i match dell’Olimpico’ tra il Torino di Juric e il Napoli di Spalletti e del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e il Lecce di Baroni in tempo reale

Reduci dal passaggio ai quarti di finale di Champions e Conference League, il Napoli e la Fiorentina si rituffano nel campionato di Serie A per sfidare rispettivamente il Torino in trasferta in una gara che sarà diretta dall’arbitro Marchetti di Ostia Lido ed il Lecce in casa in una partita affidata al fischietto di Abisso di Palermo.

Allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’, dopo il successo di mercoledì contro l’Eintracht Francoforte, arriva la capolista di Luciano Spalletti con l’obiettivo di dare seguito alla vittoria di settimana scorsa contro l’Atalanta per avvicinarsi sempre di più alla matematica conquista del terzo scudetto della loro storia. I granata di Ivan Juric, invece, vanno a caccia del terzo successo di fila dopo quelli contro Bologna e Lecce per scavalcare almeno momentaneamente la Juve impegnata stasera con l’Inter e portarsi in zona coppe europee. All’andata i partenopei si imposero col risultato di 3-1 grazie alla doppieta di Anguissa e al gol di Kvaratskhelia prima della rete di Sanabria.

Allo stadio ‘Artemio Franchi’, i viola di Vincenzo Italiano che vengono dalla vittoria di giovedì contro il Sivasspor, puntano ad allungare la serie di tre vittorie consecutive ottenute contro Verona, Milan e Cremonese per continuare la risalita verso le zone nobili della classifica. I giallorossi di Marco Baroni, di contro, cercano un risultato positivo dopo i tre ko contro Sassuolo, Inter e Torino per evitare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. All’andata finì con un pareggio per 1-1 in un match che vide come marcatori Ceesay e Kouame. Calciomercato.it vi offre le sfide tra il Torino e Napoli e tra Fiorentina Lecce in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Torino-Napoli e Fiorentina-Lecce

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojovoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Kouamé, Saponara. Allenatore: Italiano

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni

