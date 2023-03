Conte-Tottenham, addio infuocato: ‘spunta‘ anche Allegri

Il futuro di Antonio Conte sembra ormai essere sempre più lontano dal Tottenham: anche Allegri indirettamente tirato in ballo. Cosa sta succedendo.

“Vedo giocatori egoisti che non vogliono aiutarsi a vicenda, che non giocano con il cuore. La storia del Tottenham è questa: in 20 anni non hanno mai vinto niente, è ora di cambiare questa situazione”. Le parole di Antonio Conte a margine del pareggio beffa subito dal suo Tottenham contro il Southampton, se non sono un commiato d’addio, gli si avvicinano molto.

Lo sfogo del tecnico salentino dopo l’ennesima battuta d’arresto di una stagione vissuta dalla sua squadra sulle montagne russe ha calamitato l’attenzione mediatica. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il futuro di Conte sulla panchina degli Spurs è sempre più in bilico. Quanto dichiarato dall’ex allenatore di Inter e Juventus hanno dischiuso quel vaso di Pandora ormai già da tempo pericolante. Legato ai nord-londinesi da un contratto in scadenza nel 2023 che salvo clamorosi colpi di scena non sarà rinnovato, Conte ha inferto la stiletta probabilmente decisiva sulla sua esperienza sulla panchina degli Spurs. Le voci relative ad un suo ritorno in Serie A stanno diventando sempre più insistenti. Dal canto suo il Tottenham avrebbe già cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di un nuovo tecnico al quale affidare la propria panchina.

Conte sempre più vicino all’addio al Tottenham: anche Allegri in quota

I bookmakers inglesi, sotto questo punto di vista, sono letteralmente scatenati. Da Pochettino a Tuchel, passando per Fonseca e De Zerbi per arrivare ad Amorim e Luis Enrique: sono tanti i nomi accostati alla panchina del Tottenham. Il legame con Pochettino, del resto, non è mai stato reciso. Un filo rosso indelebile continua a legare l’ex tecnico del Psg a quella che non ha smesso di considerare la sua casa. Non è un caso che proprio il profilo di Pochettino sia quello che maggiormente stuzzichi Levy.

Nel novero dei possibili eredi di Conte, però, è finito anche Max Allegri. Paddy Power, infatti, banca il possibile binomio Allegri-Tottenham 15 volte la posta. Una quota ancora molto alta, segnale del fatto che quello del tecnico livornese non è il primo nome sulla lista dei desideri degli inglesi. Del resto l’allenatore della Juventus vuole chiudere al meglio una stagione difficile, sotto tanti aspetti. Nel caso in cui, però, Di Maria e compagni non dovessero riuscire a centrare gli obiettivi richiesti, un ribaltone in panchina non sarebbe da escludere. Suggestioni, per adesso…