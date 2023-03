Verratti in Serie A: lo ha chiesto al Presidente

Il centrocampista italiano è nell’occhio del ciclone dopo la prestazione col Bayern in Champions. Il suo contratto col Psg scade nel 2026

Verratti nella bufera. In Francia il centrocampista è finito nuovamente nell’occhio del ciclone dopo la prestazione col Bayern Monaco. In molti vogliono la sua testa, che anche lui finisca sulla lista degli indesiderati che il PSG si avvia a preparare in vista dell’ennesima rivoluzione post… Ennesima eliminazione dalla Champions League.

Da giorni, non a caso, si rincorrono le voci circa la prossima destinazione del classe ’92. Si ipotizza anche un ritorno in Italia, un approdo in Serie A dove non ha mai giocato visto che una volta conquistata la promozione col Pescara firmò subito coi parigini. Aveva meno di 20 anni, mentre ora si avvia verso i 31. Su un possibile futuro nel nostro massimo campionato arrivano conferme da ‘El Nacional’, il quale parla di richiesta esplicita fatta da Verratti in persona al presidente del Paris Saint-Germain Al-Khelaifi. Il sito spagnolo parla di tre big italiane già pronte a prenderlo: il Napoli, la Juventus e l’Inter.

Dalla Juventus al Napoli fino all’Inter: Verratti solo ‘alla Lukaku’

Verratti in Serie A, in una tra Napoli e Juventus e Inter sarebbe possibile solo se il PSG dovesse aprire al prestito oneroso e accettare di contribuire al pagamento di almeno metà del suo stipendio che tocca quota 12 milioni netti più bonus. ‘Alla Lukaku’.

Il portale spagnolo ‘El Nacional’ scrive che Al-Khelaifi sarebbe disposto a lasciar partire il suo ‘figlioccio’, a patto che venga presentata una proposta importante. A queste condizioni, le percentuali di un ritorno in Italia del classe ’92 pescarese si ridurrebbero allo zero.