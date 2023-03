“Un ottimo affare”: lo ‘spediscono‘ al Milan, bye bye Juventus

Gli consigliano di andare al Milan: il contenuto dell’ultima intervista non passa inosservato. La Juventus può essere solo un ricordo.

La ventisettesima giornata di Serie A potrebbe regalare interessanti colpi di scena. La Juventus, infatti, sarà di scena a San Siro in un match dal contenuto emotivo non indifferente che potrebbe ripercuotersi in maniera definitiva sulla corsa per un piazzamento in Champions League.

Archiviata la vittoriosa trasferta di Friburgo, valsa l’accesso ai quarti di finali di Europa League, la “Vecchia Signora” vuole recuperare terreno anche in campionato. Riuscire a strappare il pass per la prossima edizione della Champions League rappresenterebbe una chiave di volta importante in vista della prossima sessione di calciomercato. Anche in estate, però, i bianconeri dovranno fare di necessità virtù provando a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. Uno dei nomi accostati direttamente od indirettamente alla Juventus è quello di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese è legato al Chelsea da un contratto in scadenza nel 2024 che non sarà rinnovato.

Calciomercato Milan, intrigo Loftus-Cheek: la rivelazione di Hutton

La faraonica campagna acquisti portata avanti dai Blues ha ristretto in maniera sensibili gli spazi a disposizione di Loftus-Cheek, che ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile.

L’inglese piace anche a Roma e Milan che però, al momento, non hanno ancora affondato il colpo. Proprio di un possibile passaggio di Loftus-Cheek al “Diavolo” ha parlato l’ex difensore di Tottenham ed Aston Villa Alan Hutton. Tra i tanti temi affrontati, infatti, Hutton ha espresso il suo parere in merito all’eventuale acquisto di Maldini del centrocampista inglese.

Ecco uno stralcio delle parole di Hutton a Football Insider: “So che Loftus-Cheek ha avuto dei problemi in termini di infortuni ma è ancora un ottimo calciatore. Vorrà essere il primo nome sulla scheda della squadra. Se questo significa andare al Milan, ciò potrebbe portare ad un ottimo affare. Tomori è già al Milan, ma Loftus del resto conosce molto bene Abraham che è alla Roma. Penso che possa essere un’operazione conveniente.”