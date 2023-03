Udinese-Milan dà il verdetto inequivocabile: “E’ il peggiore della Serie A”

Primo tempo da dimenticare per il Milan contro l’Udinese e dalla partita arriva il verdetto inequivocabile: è il peggiore della Serie A

Udinese-Milan si è chiusa al 45′ con il risultato di 2-1. Pereyra, Ibrahimovic (su rigore contestatissimo) e Beto gli autori del gol.

La squadra di Pioli ha avuto delle difficoltà a fare gioco ed ha pagato dazio nella prima vera offensiva dei bianconeri. Colpa anche di un errore di Tomori che sui social hanno bersagliato in maniera abbastanza pesante. Il difensore inglese non sta certo replicando le prestazioni dello scorso anno e in campo il suo apporto non è stato all’altezza in diverse circostante.

Alla Dacia Arena non è sembrato esente da colpe in occasione della rete di Pereyra e i tifosi rossoneri non le hanno mandate a dire. Tanti i tweet contro il difensore rossonero che è definitivo “il peggiore difensore della Serie A”.

Non certo un complimento come l’accusa di essere “l’anello debole di questa sera” o chi lo definisce “inguardabile”.

Udinese-Milan, che polemiche per il rigore di Ibra

Di tweet ce ne diversi che raccontano il disappunto per la prestazione del centrale rossonero. Ma grande fermento in campo c’è stato anche in occasione del calcio di rigore assegnato dopo revisione al Var.

Ibrahimovic lo ha tirato una prima volta con Silvestri bravo a intuire e respingere ma l’arbitro lo ha fatto ripetere per l’ingresso in area, prima del tiro, di un difensore dell’Udinese. Grandi proteste in campo con l’espulsione di Sottil (“Siete una cosa vergognosa” ha urlato il tecnico friulano dopo il rosso) e la discussione tra Becao e Ibrahimovic che ha trasformato la ripetizione. Negli ultimi secondi però è arrivato il 2-1 siglato da Beto.

Ecco alcuni tweet su Tomori:

Tomori ad ora è proprio l’anello debole di questa squadra — Jacques (@JforKalulu) March 18, 2023

Tomori quest'anno è tipo il peggior difensore in Serie A dai tempi di Lele Adani — erclab_ilritorno (@erclab_rinato) March 18, 2023

Quest'anno tomori è da panchinare — Riccardo Prete (@pretericcardo5) March 18, 2023

Facciamo semplicemente ridere!

Bennacer ha toccato 4 pallone sbagliandone 3…

Tomori poi,inguardabile! — Alec Damiani Contini (@purepleasure22) March 18, 2023

ovviamente l’errore più grave è stato di Tomori — $eñor PæP (@pepjumped) March 18, 2023