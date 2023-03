Tracollo Milan, Pioli senza scusanti: “esonero” al triplice fischio

E’ caos intorno al Milan dopo la partita contro l’Udinese: Pioli sul banco degli imputati, l’esonero arriva al fischio finale

Il Milan cade ancora in campionato. Lo fa sul campo dell’Udinese al termine di una partita che ha evidenziato tutti i limiti difensivi della formazione rossonera.

I padroni di casa vanno subito avanti con Pereyra, subiscono nel finale di tempo il pareggio su calcio di rigore di Ibrahimovic, ma trovano immediatamente il nuovo vantaggio con Beto sul finire di tempo. Nella ripresa i cambi di Pioli non modificano il copione del match e puntuale arriva il 3-1 siglato da Ehizibue.

Un tracollo imprevisto quello del Milan alla ‘Dacia Arena’ che complica i piani Champions dei campioni d’Italia che domani potrebbero ritrovarsi fuori dai primi quattro posti e con la Juventus ancora più vicina, se i bianconeri riuscissero a battere l’Inter a San Siro. Una situazione delicata che per i tifosi rossoneri ha un unico grande responsabile: Stefano Pioli.

Milan, Pioli sotto accusa: “Da esonerare”

Sono in molti a chiedere l’esonero dell’allenatore rossonero: “Costa stiamo facendo – scrive un utente – io non ho parole, Pioli da esonero”. Una richiesta che si legge molto di frequente su Twitter questa sera.

Ecco allora chi vorrebbe un ribaltone immediato e chi vorrebbe dal tecnico un gesto di responsabilità: “Si dovrebbe dimettere e chiedere scusa”. Al di là dell’umore di una tifoseria che in campionato vede a rischio l’obiettivo minimo stagionale, sembra difficile immaginare un Pioli allontanato dalla società prima della fine della stagione. Certo servirà un rush finale importante per garantirsi la qualificazione in Champions e magari anche la conferma per il prossimo anno.

Ecco alcuni tweet su Pioli:

Va bhe dai ma cosa stiamo facendo io non ho parole, Pioli da esonero — Polle 🏉 (@un_polle) March 18, 2023

Qua non serve manco l’esonero, si dovrebbe dimettere e chiedere scusa. In più si deve levare quel tatuaggio — pioli has been fired (@calabriavattene) March 18, 2023

Pioli da esonero? Purtroppo sì, si prende il 100% delle responsabilità avendone solo il 30% — WSmith (@WSmith29723290) March 18, 2023

Purtroppo pioli era da esonerare a Gennaio. — Albert (@AlbertMotta82) March 18, 2023