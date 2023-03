Notte fonda per la Reggina: adesso Inzaghi non può più sbagliare

La sconfitta subita dalla compagine di Inzaghi in casa contro il Cagliari ha certificato la crisi dei calabresi.

Si sarebbe dovuta configurare come la partita della riscossa, ed invece la Reggina anche contro il Cagliari ha evidenziato tutti i limiti dell’ultimo periodo. Gli uomini di Ranieri si sono imposti con un perentorio 0-4, dando sempre la sensazione di avere il controllo del gioco.

Sono otto le sconfitte rimediate dai ragazzi di Filippo Inzaghi nelle ultime dieci partite. Un bottino tremendamente magro che ha fatto scattare l’allarme in casa Reggina. Nel post partita, infatti, l’ex tecnico del Milan che chiesto una reazione immediata alla sua squadra: “Oggi non ci sono scusanti, avevamo riposato. Questa società e questi tifosi meritano di più: dobbiamo tornare al più presto e fare meglio. Oggi non ho visto la prestazione che si ottiene solo con il lavoro.”

Definire negativo il momento di forma che stanno attraversando Menez e compagni sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Gli amaranto sono infatti scivolati al settimo posto in classifica, superati proprio dal Cagliari. In un campionato difficile come la Serie B è chiaro che questo filotto di sconfitte consecutive rivoluziona giudizi e pareri su una stagione nella quale la Reggina stava giocando un ruolo da autentica protagonista. Al momento la panchina di Inzaghi non è in discussione. Se non dovessero arrivare risultati a stretto giro di posta, però, anche la posizione di “Superpippo” potrebbe cominciare a vacillare. Tuttavia almeno per il momento ogni tipo di discorso è solo ipotetico. Sarà fondamentale capire il modo con il quale la Reggina ripartirà dopo la sosta. Il confronto al “Ferraris” contro il Genoa, sotto questo punto di vista, potrebbe giocare un ruolo importante.