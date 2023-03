L’ha chiamato Guardiola: 70 milioni e addio Juve

Pep Guardiola irrompe sul mercato, ‘chiamata’ al giocatore e beffa per la Juventus: affare da 70 milioni di euro

Il Manchester City di Pep Guardiola, con un super Erling Haaland, va per l’ennesima volta all’assalto della Champions. Ma di fronte, nei quarti di finale, lo spagnolo si troverà di fronte il suo passato, sotto forma di scomodissimo accoppiamento con il Bayern Monaco, e un eventuale incrocio con il Real Madrid in semifinale. Il tecnico in ogni caso ci crede, ma pensa già ai rinforzi per il prossimo anno. E la sua irruzione in scena è una brutta notizia per la Juventus, su un obiettivo che ormai in molti hanno messo nel mirino: Alexis MacAllister.

Il giovane centrocampista, con le sue qualità da box-to-box, è stato uno dei protagonisti del trionfo ai Mondiali dell‘Argentina e in questa annata al Brighton sta aiutando non poco la squadra di De Zerbi, in lotta per l’Europa. Sette gol in campionato e due in Fa Cup, uno score che non può passare inosservato. E infatti proprio per questo Guardiola sarebbe disposto a tutto per averlo nella sua squadra il prossimo anno. Secondo ‘Tyc Sports’, l’allenatore spagnolo avrebbe contattato il giocatore in prima persona per sondare il terreno e iniziare una vera e propria opera di convincimento.

Guardiola piomba su MacAllister: il suo progetto per il centrocampista argentino

Le pretendenti a MacAllister, come detto, non mancano di certo. C’è la Juventus che lo segue, ma anche altre squadre di Premier League, come il Manchester United, il Liverpool, il Chelsea. Una concorrenza dura per i bianconeri, anche a fronte di un cartellino molto costoso, intorno ai 70 milioni di euro.

L’idea di Guardiola sarebbe affiancare l’argentino a centrocampo a Rodri, oppure di utilizzarlo come ‘spalla’ di Kevin De Bruyne in fase creativa. Giocare in una compagine propositiva e dal grande tasso tecnico come i Citizens potrebbe essere uno sprone non da poco per MacAllister, una proposta che probabilmente inizierà a prendere in seria considerazione in vista di un mercato che lo vedrà tra i profili più richiesti in assoluto.