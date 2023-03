HIGHLIGHTS | Il gol di Ibrahimovic non basta: tonfo Milan contro l’Udinese

Il Milan crolla in casa dell’Udinese nonostante la rete di Ibrahimovic: il 3-1 per i friulani complica la corsa Champions dei rossoneri

Un punto in tre partite. Si complica la corsa Champions del Milan che va ko anche contro l’Udinese. I friulani si impongono 3-1, rendendo inutile la rete di Ibrahimovic (su rigore), alla sua prima volta da capitano dei rossoneri.

Una gara che si mette subito male per la formazione di Pioli con Pereyra che al 9′. Il Milan fatica a reagire, non si fa vedere spesso dalle parti di Silvestri e sembra non riuscire ad innescare Ibrahimovic e Leao. In pieno recupero arriva poi un calcio di rigore, assegnato grazie al Var per un tocco di mano. Lo svedese tira, ma il portiere friulano respinge e l’azione prosegue. Dopo più di un minuto, il direttore di gara ferma il gioco e fa ripetere il penalty tra le proteste dell’Udinese con l’espulsione di Sottil. Ibra si ripresenta dagli undici metri e non sbaglia. Neanche il tempo di esultare e Beto trova la zampata che riporta in vantaggio i padroni di casa.

Serie A, Udinese-Milan 3-1: marcatori, classifica e highlights

Nella ripresa il Milan prova ad avanzare il baricentro ma l’attacco rossonero non riesce a rendersi pericoloso. Silvestri non è quasi mai impegnato e i friulani trovano anche l’opportunità per andare in contropiede.

Al 70′ il gol che chiude il match è firmato da Ehizibue. Il Milan non ha più la forza di reagire nonostante i cambi di Pioli. L’assalto finale non produce nulla se non qualche occasione e un un po’ di tensione in mezzo al campo.

UDINESE-MILAN 3-1: Pereyra (U), Ibrahimovic (M), Beto (U), Ehizibue (U)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 68, Inter 50, Lazio 49, Milan* 48, Roma 47, Atalanta 45*, Juventus** e Udinese * 38, Torino e Bologna* 37,Sassuolo* 36, Fiorentina e Monza* 34, Empoli* 28, Lecce e Salernitana* 27, Spezia* 24, Hellas Verona 19, Cremonese* 13, Sampdoria 12.

*una gara in più

**15 punti di penalizzazione