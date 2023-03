Contestazione al Presidente: polizia in tenuta antisommossa

Alcuni tifosi sono rientrati nello stadio per cercare un contatto diretto con il numero uno del club attualmente all’ultimo posto in classifica

Presidente nel mirino. Sta accadendo in questi istanti a Brescia, dove è esplosa la rabbia e la contestazione dei tifosi (“Torna in Sardegna”, uno dei cori) già prima del fischio finale della partita casalinga col Genoa persa con un netto 3-0. Gli ultrà bresciani sono usciti dallo stadio cominciando a inveire contro Cellino, alcuni di essi sono rientranti nel ‘Rigamonti’ per cercare un contatto diretto con lo stesso numero uno del club lombardo, rintanato negli uffici. Presente sul posto la polizia in tenuta antisommossa.

Il Brescia sta vivendo una stagione terribile, fuori e dentro al campo. La squadra ora allenata da Gastaldello è ultima in classifica con 28 punti, diretta in sostanza verso la Serie C. L’ultima vittoria in campionato risale ormai a quattro mesi fa.