Sorteggi Champions, Europa e Conference League: tutte le insidie per le italiane

È il giorno dei sorteggi di Champions, Europa e Conference League: tutte le possibili avversarie di Milan, Inter, Napoli, Juventus, Roma e Fiorentina

A Nyon, quartier generale della UEFA, si decreteranno oggi tutti i quarti di finale e i tabelloni di Champions, Europa e Conference League.

L’Italia è rappresentata da sei squadre, con la Lazio unica eliminata agli ottavi di finale. Milan, Inter e Napoli sono protagoniste in Champions League, Juventus e Roma in Europa League e la Fiorentina di Italiano in Conference. Il primo sorteggio, quello relativo alla Champions, andrà in scena a partire dalle ore 12. A seguire, dalle 13, l’Europa League e infine, alle ore 14, saranno sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di Conference. Da questa fase della competizione non sono previste teste di serie e anche squadre della stessa nazione possono essere sorteggiate contro. La regola vale per tutte e tre le competizioni e potranno ritrovarsi anche squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi. Verrà inoltre determinato anche il tabellone completo delle competizioni, con gli accoppiamenti per le successive semifinali e la finale. I grandi spauracchi per le tre italiane in Champions sono Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid, un gradino sotto il Chelsea di Potter e il Benfica. Ecco le possibili avversarie di Milan, Inter e Napoli.

Possibili avversarie Milan: Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, Chelsea, Benfica, Napoli, Inter.

Possibili avversarie Inter: Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, Chelsea, Benfica, Napoli, Milan.

Possibili avversarie Napoli: Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, Chelsea, Benfica, Inter, Milan.

Europa League, tutte le possibili avversarie di Roma e Juventus

Alle 13 a Nyon sarà la volta di Juventus e Roma. Anche le squadre di Allegri e Mourinho potranno incrociarsi ai quarti di finale di Europa League.

L’avversaria da evitare è sicuramente il Manchester United di ten Hag dopo l’eliminazione dell’Arsenal. Di seguito tutte le possibili avversarie.

Possibili avversarie Juventus: Manchester United, Siviglia, Feyenoord, Sporting, Bayer Leverkusen, Royal Union Saint Gilloise, Roma.

Possibili avversarie Roma: Manchester United, Siviglia, Feyenoord, Sporting, Bayer Leverkusen, Royal Union Saint Gilloise, Juventus.

Conference League, focus sulle avversarie della Fiorentina

Infine, alle ore 14, è in programma il sorteggio di Conference League. L’unica rappresentante per la Serie A è la Fiorentina di Italiano.

Il pericolo maggiore è rappresentato dal West Ham di Scamacca, assoluto protagonista in Conference nonostante la complicata stagione in Premier League. Ecco le possibili avversarie della Fiorentina: Lech Poznan, Basilea, AZ Alkmaar, Nizza, Anderlecht, West Ham, Gent.