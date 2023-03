Lucas Leiva costretto a lasciare il calcio: l’annuncio dell’ex Lazio

Lucas Leiva è costretto a dire addio al calcio a 36 anni. Il messaggio dell’ex giocatore della Lazio

Un fulmine a ciel sereno. Lucas Leiva lascia il calcio a 36 anni. L’ex Lazio e Liverpool, oggi al Gremio ha annunciato, in conferenza stampa, di dover appendere gli scarpini al chiodo per problemi cardiaci: “Ringrazio il club per il supporto in questi mesi – riporta Globo.com – Oggi annuncio il mio addio al calcio, è stato un periodo difficile, penso che sia la prima volta che piango per qualcosa. Sto chiudendo dove vorrei ma non come vorrei. La mia salute viene prima di tutto”.

L’addio al calcio, arriva anche attraverso i social, in cui Leiva ha voluto ringraziare e ricordare le squadre con cui ha giocato in questi anni: “È arrivato il giorno di dire addio ai campi. Confesso che lo stesso sia avvenuto per cause di forza maggiore, ma mi guardo indietro e posso solo ringraziare per la carriera che ho costruito“, scrive l’ormai ex centrocampista.

Alcune righe, ovviamente, sono dedicate anche alla Lazio: “Il destino mi ha poi portato nella città più incredibile d’Europa: Roma. Con tutto il suo fascino e con i fan della Lazio sono riuscito a segnare il mio nome nella storia del club! Sono stati 5 anni meravigliosi; SEMPRE FORZA LAZIO.”