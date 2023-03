Juventus, che guaio per Allegri: affare ‘impossibile’

Brutte notizie sul mercato per la Juventus: affare ‘impossibile’, come cambiano i piani dei bianconeri e di Allegri

In una stagione delicata come non mai, la Juventus si sforza di guardare ugualmente al futuro con ottimismo, tra ciò che accade in campo o fuori. Nonostante gli scenari ancora incerti, i bianconeri sono fiduciosi sulla possibilità di condurre un mercato estivo da protagonisti. Ma da questo punto di vista, arrivano brutte notizie per Allegri, legate a un affare che pare diventare ‘impossibile’. E sarebbe quello della cessione definitiva di Weston McKennie.

Il centrocampista americano, a gennaio, è stato mandato in prestito al Leeds. Il riscatto da parte degli inglesi permetterebbe di incamerare una cifra considerevole, da 35 milioni di euro. Le ultime notizie che giungono dall’Inghilterra però non sono incoraggianti in tal senso. La squadra è infatti in grave difficoltà in classifica, al penultimo posto, e una eventuale retrocessione, come spiegato da ‘Football Insider’, preluderebbe a un vero e proprio smantellamento della rosa. Confermare McKennie, dovendo investire certe cifre, sarebbe davvero complesso, considerando anche il suo ingaggio elevato, uno dei più alti in squadra. In più, altri addii sarebbero altrettanto scontati, come quelli dei vari Koch, Meslier, Harrison, per non parlare di Willy Gnonto, che sarebbe un profilo assai appetibile per numerose squadre.

Calciomercato Juve, intaccato il ‘tesoretto’: McKennie destinato al ritorno

Sulla cessione di McKennie, conterebbe molto la Juventus, che punterebbe a un vero e proprio ‘tesoretto’ da circa 100 milioni di euro considerando anche gli incassi che sarebbero relativi a Kulusevski e a Zakaria.

A questo punto, la società bianconera dovrà però ripensare almeno parte delle sue strategie. Con il ritorno a Torino, McKennie verrebbe messo nuovamente sul mercato. E’ un profilo che può interessare, e che in Inghilterra del resto sta giocando con buona continuità, quasi sempre da titolare, ma non è detto che ci siano molte squadre intenzionate a spendere le stesse cifre che la Juventus aveva pattuito con il Leeds. Soltanto il futuro potrà dirci in che modo le cose si svilupperanno.