Il bomber sbarca in Italia: è super sfida Inter-Juve

L’attaccante è atteso a Milano per la Champions League: sarà osservato da vicino dai nerazzurri ma non solo

Gli amanti del calcio italiano sognano ad occhi aperti la finale di Champions League. L’urna di Nyon ha sorriso alla Serie A, che può concretamente vedere una tra Milan, Inter e Napoli ad Istanbul.

Come è noto ai quarti si affronteranno la squadra di Spalletti con quella di Pioli e nello stesso lato del tabellone ci sarà Inter-Benfica. I portoghesi, dunque, sono gli unici ostacoli tra l’Italia e la finale. La squadra di Roger Schmidt non può certo essere un avversario da sottovalutare ma è evidente che poteva andar decisamente peggio. Il club di Lisbona è attualmente primo in campionato con ben otto punti di vantaggio sul Porto e in Champions League, dopo aver vinto il girone davanti a Psg e Juventus da imbattuto, ha eliminato agevolmente il Club Brugge. Il Benfica è dunque pronto ad ostacolare il cammino delle italiane, con i suoi gioielli.

Tra i giocatori che più hanno impressionato in questa prima parte di stagione c’è certamente Goncalo Ramos. Il giovane attaccante di Olhão avrà gli occhi puntati addosso, chiaramente già nel match contro l’Inter.

Calciomercato Juve e Inter, tutti pazzi per il bomber

Il centravanti, che si è messo in mostra ai Mondiali, con una tripletta, dopo aver preso il posto di Cristiano Ronaldo, contro la Svizzera, sta vivendo un’annata da protagonista: sono ben 23 i gol realizzati tra campionato e coppe. Non mancano gli assist, 9, che dimostrano l’attitudine a giocare per la squadra.

Ramos sarà così osservato da vicino anche dalle squadre italiane. Lo farà certamente l’Inter, che se lo ritroverà di fronte. Per i nerazzurri, però, solo un’eventuale partenza di Lautaro Martinez, che non è nei pensieri del calciatore, come raccontato dal suo agente ai microfoni di TvPlay, potrebbe aprire le porte al giocatore.

Discorso simile per Juventus e Napoli, che devono fare i conti con le sirene estere per i loro due centravanti, Dusan Vlahovic e Victor Osimhen. Ramos potrebbe certamente essere il giocatore giusto da cui ripartire. Lo sarebbe anche per il Milan che in estate ha voglia di regalarsi un super bomber ma la cifra potrebbe già essere proibitiva. Il Benfica, d’altronde, lo scorso inverno, con la cessione di Enzo Fernandez, ha dimostrato di essere una bottega davvero cara.