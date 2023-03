HIGHLIGHTS | Berardi di rigore, il Sassuolo sogna l’Europa

Sassuolo-Spezia finisce 1-0 grazie al gol di Berardi dal dischetto, i neroverdi sognano l’Europa

L’anticipo della 27esima giornata di Serie A, giocato in maniera inedita alle 18.30, se lo aggiudica il Sassuolo.

Al club neroverde basta un rigore di Domenico Berardi per superare lo Spezia. Una vittoria che proietta gli emiliani a 36 punti in classifica, con una zona Europa non particolarmente lontana. Berardi era andato vicinissimo al vantaggio poco dopo la mezz’ora del primo tempo, centrando la traversa con un bellissimo sinistro a giro.

Sassuolo-Spezia 1-0: tabellino e marcatori

A sbloccare il match è proprio il numero 10, che dal dischetto firma la rete decisiva. Lauriente calcia verso la porta, Amian ci mette la mano, ma è il Var a richiamare l’arbitro che fischia così il penalty.

Dagli undici metri Berardi non sbaglia: Dragowski intuisce ma il pallone passa sotto il corpo dell’estremo difensore polacco. I ragazzi di Dionisi avrebbero la chance per raddoppiare in più occasioni, ma prima Frattesi non è impreciso, mentre Harroui, da fuori, coglie il palo. Nel finale occasione Spezia: Nzola calcia fuori da posizione favorevole, mentre all’ultimo respiro Consigli disinnesca su Caldara. Gli emiliani si portano a 36 punti in classifica e vedono la zona Europa. Lo Spezia, invece, non riesce a staccare le inseguitrici.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 68, Inter 50, Lazio 49, Milan 48, Roma 47, Atalanta 42, Juventus* 38, Torino 37, Bologna e Sassuolo* 36, Udinese 35, Fiorentina 34, Monza 33, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 26, Spezia* 24, Hellas Verona 19, Cremonese 12, Sampdoria 12.

*una gara in più

**15 punti di penalizzazione