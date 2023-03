Guardiola ha deciso di venderlo: il Milan ha il post Leao

La decisione ormai è stata presa, finisce sul mercato: per il Milan è l’occasione di sostituire Leao

Il Milan attende i sorteggi Champions ed intanto pensa al futuro. Il nodo è sempre lo stesso: cosa ne sarà di Leao?

Un interrogativo non di poco conto perché destinato a incidere sulle mosse sul mercato di Maldini e Massara. Inevitabilmente, una cessione dell’attaccante portoghese consentirebbe un margine di manovra maggiore, ma richiederebbe anche un sostituto all’altezza, un calciatore capace di generare nuovo entusiasmo in una piazza che negli ultimi anni ha visto andare via, spesso a zero, molti dei suoi big. Questa volta il Milan non ha intenzione di ripetere quanto accaduto in passato con Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. Ecco perché, non dovesse arrivare il rinnovo del contratto (scadenza 2024), Leao in estate potrebbe lasciare i rossoneri, ovviamente a fronte di una offerta molto importante.

Soldi che, incassati, potrebbe consentire a Maldini maggiore libertà di intervento sul mercato, con un budget rivisto al rialzo. Così il Milan potrebbe seguire con attenzione quel che sta accadendo a Manchester, sponda City, dove Pep Guardiola ha già deciso alcune cessioni importanti.

Calciomercato Milan, il post Leao dal City

Tra queste figura anche Riyad Mahrez, 32 anni, esterno destro algerino, legato al Manchester City da un contratto fino al 2025.

Se davvero Guardiola lo ha inserito nella lista dei partenti, il suo nome potrebbe stuzzicare la fantasia del Milan, in caso di partenza di Leao. Il suo cartellino non costerebbe molto, anche se ci sarebbe da affrontare un ostacolo non di poco conto: l’elevato ingaggio, decisamente fuori budget per le linee guida della società rossonera. Servirebbe quindi un sacrificio anche da parte del calciatore che potrebbe così approdare in Serie A.

Mahrez rappresenterebbe un nome importante per far digerire con maggiore facilità l’eventuale cessione di Leao. L’algerino potrebbe andare a sostituire proprio il portoghese, anche se non giocano nello stesso ruolo. Le sue caratteristiche tecniche si adatterebbero perfettamente al tipo di gioco voluto da Pioli (sempre che resti a Milanello) e il suo talento potrebbe far infiammare ‘San Siro’. Insomma, una traccia da tenere a mente quando (e se), Leao sarà ceduto. Il sostituto è già pronto.