Galliani chiama, Palladino (adesso) non risponde sul rinnovo: “C’è una finalissima”

Il Monza ospita la Cremonese nel derby lombardo della ventisettesima giornata di Serie A. Raffaele Palladino si è soffermato anche sul suo futuro in conferenza stampa

Praticamente un primo match point per il Monza per chiudere in anticipo il discorso salvezza. La squadra di Raffaele Palladino affronta domani la Cremonese all’U-Power Stadium e può blindare la permanenza nella massima categoria. Grazie al pareggio della scorsa settimana a Verona i brianzoli restano a +14 sugli scaligeri terzultimi in classifica, un vantaggio del tutto rassicurante per raggiungere l’obiettivo prefissatosi dalla società di Berlusconi ad inizio stagione dopo la storica promozione in Serie A.

Il sogno Europa non rimane altresì lontano per la truppa di Palladino, con il tecnico comunque che preferisce non guardare oltre e cercare di mettere in ghiaccio il discorso salvezza già con la Cremonese: “Domani è una finalissima, fondamentale per chiudere davvero un bellissimo percorso. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, i ragazzi devono entrare in campo con la stessa fame e determinazione di sempre. Poi ci sarà la sosta e ricaricheremo le batterie – ha sottolineato l’allenatore del Monza nella conferenza stampa di vigilia – In campo abbiamo sempre la stessa mentalità, ovvero di essere aggressivi e credo stia funzionando. Ho uno staff preparato al mio fianco e anche loro mi stanno dando una grande mano”. Palladino in vista della sfida contro l’undici di Ballardini ritroverà Mota: “Dany è recuperato al 100% e ha lavorato molto bene durante tutta la settimana. Purtroppo, oltre a Rovella, non ci sarà Marlon. Ci sono buone possibilità che tornino a disposizione dopo la sosta”.

Palladino e il futuro al Monza: “Adesso è fuori luogo parlare del rinnovo”

A tenere banco a Monzello è anche il futuro di Palladino, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L’Ad Galliani si è mostrato fiducioso sulla firma del giovane tecnico, allo stesso tempo appetito da diverse società nella massima serie.

Anche i tifosi biancorossi durante l’allenamento aperto al pubblico mercoledì pomeriggio hanno invitato il tecnico campano a restare al Monza: “Se durante la sosta parleremo del rinnovo? Ora dobbiamo pensare alla Cremonese che per noi, ripeto, è una finalissima. Ci sarà tempo e modo per parlare del contratto, non so se lo faremo durante sosta o dopo – ha risposto Palladino alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Adesso è fuori luogo affrontare questi discorsi perché dobbiamo focalizzarci solo sul campo e al bene del Monza”.

L’allenatore del Monza scherza poi sul fuorigioco millimetrico fischiato a Petagna al ‘Bentegodi’ e fa una proposta spalleggiando il pensiero di Galliani: “Andrea ha un tallone gigante, è colpa sua (ride, ndr). Non è la prima volta che capita per così poco, ma ci sono delle regole e dobbiamo rispettarle. Vorrei fare comunque una proposta, se così si può definire: confrontandomi anche con gli altri allenatori, penso che il margine possa essere allargato e che dunque aumenti il range tra difensore e attaccante”. Infine sulle possibili convocazioni in Nazionale: “Non ho sentito Mancini, però mi auguro che ci sia anche qualche giocatore del Monza per coronare anche il nostro cammino. Sarebbe riduttivo fare dei nomi, in tanti stanno facendo bene e mister Mancini lo sa”.