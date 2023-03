“E’ uno scandalo”: Bonucci scatena il caos, cosa sta succedendo

Leonardo Bonucci al centro delle polemiche dopo la convocazione di Roberto Mancini: “E’ uno scandalo” la sentenza

Le convocazioni di Roberto Mancini fanno scattare la dura polemica. Il commissario tecnico in vista del doppio impegno di marzo, valido per le qualificazioni agli Europei 2024, ha sorpreso con alcune scelte.

Dalla prima convocazione di Retegui, bomber italo-argentino che ha deciso di accettare la corte azzurra, alla presenza di alcuni giovani che stanno trovando poco spazio in campionato come Pafundi, fino a quella di alcuni senatori come Bonucci alle prese con acciacchi di natura fisica.

Proprio la presenza del calciatore della Juventus ha scatenato la furia dei tifosi di calcio italiani. Su Twitter sono moltissime le critiche piovute addosso al commissario tecnico per una scelta che è stata definita “scandalosa da più parti. In generale la convocazione di Bonucci è definita incomprensibile, tenendo presente la stagione che sta facendo il difensore bianconero e anche l’età. Non certo una presenza di prospettiva quella del ‘senatore’ azzurro che è apostrofato come “pensionato” da qualche utente che non va certo per il sottile.

Convocazioni Italia, Bonucci nel mirino: che critiche a Mancini

Sono tantissimi i tifosi dell’Italia che criticano la presenza di Bonucci tra i trenta azzurri convocati per le sfide contro Inghilterra e Malta.

Bonucci per molti non avrebbe dovuto essere presente e al suo posto avrebbero dovuto esserci altri calciatori che sono riusciti a mettersi in mostra nella nostra Serie A, Baschirotto su tutti. Ma sono anche altre le decisioni di Mancini che non trovano l’apprezzamento del popolo social. Ad esempio l’assenza di due giovani come Udogie e Parisi in difesa, ma anche degli juventini Fagioli e Miretti, mentre tra le presenze non convincono quelle di Toloi e Pessina. Il campo dirà se Mancini ha fatto bene o meno a chiamare i suoi trenta uomini, per adesso le sue scelte non trovano il consenso degli appassionati.

Ecco alcuni tweet su Bonucci in Nazionale:

Mancini e Zaccagni a casa per il pensionato Bonucci e tale Pafundi… Bho… — 🚬🦅Stefano MCM🚬 (@Stec2vtr) March 17, 2023

Bonucci convocato 💀💀 — Elena🌿 (@villaneveismo_) March 17, 2023

Bonucci ancora in Nazionale è uno scandalo È veramente uno schiaffo alla meritocrazia, Mancini si sta piegando ai senatori https://t.co/vCZCVZ5w6w — Guido Olivares (@Guidolino8) March 17, 2023

Bonucci non gioca mai e lui lo convoca vabbe https://t.co/ipbwEoSvr8 — Daniela 💎 (@lajoyadybala_10) March 17, 2023

Ma sto leggendo veramente Bonucci? — Nicolo Giusti (@GGiusto6) March 17, 2023