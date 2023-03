Comunicato UFFICIALE: è arrivato un altro esonero

Ufficiale l’esonero dell’allenatore: è arrivata la decisione del club comunicata questa mattina. Tutti i dettagli

La notizie era nell’aria ormai da diversi giorni, adesso è diventata ufficiale ed è stata annunciata dal club.

Patrick Vieira non è più l’allenatore del Crystal Palace. La squadra non vinceva da dodici partite in tutte le competizioni ed è a secco di vittorie nel 2023. Da qui la decisione della società di cambiare guida tecnica. Questo il comunicato del club inglese: “Il Crystal Palace Football Club può confermare che Patrick Vieira ha lasciato il suo incarico di First Team Manager. Anche tre membri dello staff tecnico di Patrick – Osian Roberts, Kristian Wilson e Saïd Aïgoun – hanno lasciato il club”.

Crystal Palace Football Club can confirm that Patrick Vieira has left his post as First Team Manager.#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 17, 2023

Steve Parish, presidente del Crystal Palace, ha spiegato così la decisione di esonerare l’ex Inter e Juventus: “È con enorme rammarico che è stata presa questa difficile decisione. In definitiva, i risultati degli ultimi mesi ci hanno collocato in una posizione precaria in campionato e abbiamo ritenuto necessario un cambiamento per darci le migliori possibilità di mantenere lo status di Premier League“.