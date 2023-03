Clausola da 50 milioni e KO più grave del previsto: Inter e Juve lontanissime

La clausola da 50 milioni di euro allontana il colpaccio per Inter e Juventus: l’attaccante è al momento ai box per infortunio, i tempi si allungano

Fa ancora discutere nelle ultime settimane Ousmane Dembele e non solo in chiave mercato. L’attaccante francese rimane fermo per infortunio e nei giorni scorsi è volato in Inghilterra per assistere al match di Championship tra Sunderland e Sheffield United.

Il Barcellona si interroga sul futuro dell’ex Borussia Dortmund, ma anche sul rientro in campo del giocatore fermo dallo scorso 28 gennaio per una lesione al quadricipite della coscia sinistra. Problema che preoccupa lo staff medico blaugrana e più grave del previsto considerando la tabella di marcia stilata al momento dell’infortunio. Sensazioni negative dopo i test degli ultimi giorni per Dembele: si sono allungati quindi i tempi del rientro, con il nazionale transalpino che salterà anche il Clasico di Liga in programma domenica contro il Real Madrid. Un guaio per il tecnico Xavi, visto che il francese è uno dei titolari del suo scacchiere tattico nel reparto offensivo (8 gol e 7 assist in 28 presenze complessive in stagione). E’ difficile immaginare al momento il ritorno in campo dell’attaccante, con il Barça che sperava di riaverlo a disposizione subito dopo la sosta per le Nazionali.

Juventus e Inter fuori gioco: c’è la Premier nel futuro di Dembele

Dembele non potrà rispondere inoltre alla convocazione di Deschamps per i prossimi impegni della Francia nelle qualificazione ad Euro 2024.

L’obiettivo adesso dello staff medico del Barcellona è recuperare il giocatore per il primo round delle semifinali di Coppa del Re sempre con il Real Madrid al ‘Camp Nou’ del 5 aprile. Oltre all’infortunio tiene banco anche il futuro di Dembele, con le trattative per il rinnovo ferme e i rumors su un eventuale approdo in Premier League sempre più insistenti. Il classe ’97 ex Borussia è in scadenza nel giugno 2024 e la prossima estate avrà una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Appetibile per i ricchi club inglesi, ad iniziare da Chelsea, Newcastle e Manchester United: i ‘Red Devils’ – nello specifico – potrebbero riprovare l’offensiva dopo aver fallito l’assalto al giocatore l’ultima estate. Dembele in diverse occasioni è stato accostato anche a Juventus e Inter, però i costi dell’operazione tra cartellino e ingaggio sono fuori portata al momento per le due big di Serie A.