Champions League ed Europa League: torna l’aria di derby in Europa, quanti precedenti

Derby italiano Milan-Napoli in Champions League, Juventus e Roma sognano la finale insieme in Europa League: tutti gli incroci nella storia

Sei squadre nei quarti di finale delle coppe europee, per l’Italia, era un evento che non si verificava dal 1999. E alla fine, i sorteggi di oggi hanno partorito il ‘derby’ tricolore. Sarà quello tra Milan e Napoli, che si sfideranno in Champions League. Con un possibile incrocio ulteriore con l’Inter in semifinale, se i nerazzurri battessero il Benfica. E non è finita qui: in Europa League Juventus e Roma potrebbero arrivare entrambe in fondo e incrociarsi in finale.

Sono numerosi, nella storia, i precedenti di ‘derby’ italici, che hanno scritto pagine epiche. Sarà la seconda volta, per il Napoli, che nel 1989 se la vide contro la Juventus nei quarti di finale di Coppa Uefa. Il 3-0 del San Paolo, maturato al 119′ con gol di Renica, ribaltò ai supplementari il 2-0 per i bianconeri dell’andata, in una delle gare più iconiche dell’epopea della squadra di Maradona. Il Milan vanta molti più precedenti in questo senso, e tutti altrettanto assai significativi. Spesso e volentieri, c’è stato un trofeo di mezzo.

Champions League, da Milan-Juventus ai derby della Madonnina: e quante altre finali

I rossoneri, nel 2003, affrontarono la Juventus in finale di Champions League a Manchester, imponendosi per 3-2 ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei 120 minuti. Poche settimane prima, avevano estromesso l’Inter in semifinale, con l’1-1 in ‘trasferta’ decisivo dopo lo 0-0 dell’andata. Il derby di Milano tornò poi nei quarti dell’edizione 2004/2005, con doppia vittoria rossonera: la seconda a tavolino per 3-0, dopo che Dida fu colpito da un petardo.

Il Milan aveva affrontato in passato altre squadre italiane, in due finali memorabili. Entrambe in Supercoppa Europea, battendo la Sampdoria nel 1990 e soccombendo al Parma nel 1993. Di finali tutte ‘azzurre’ ce ne sono state altre, nei ruggenti anni Novanta del nostro calcio. In Coppa Uefa, ben quattro volte, con Juventus-Fiorentina nel 1990 (vittoria bianconera), Inter-Roma nel 1991 (vittoria nerazzurra), Parma-Juventus nel 1995 (vittoria gialloblù) e Inter-Lazio nel 1998. I derby più recenti hanno invece riguardato la Fiorentina: nel 2014, fuori negli ottavi di Europa League contro la Juventus (1-1 a Torino e 0-1 a Firenze), un anno dopo allo stesso punto del torneo passaggio del turno contro la Roma (1-1 a Firenze e 3-0 all’Olimpico). Il primo in assoluto, invece, fu quello del 1985/1986 negli ottavi di Coppa dei Campioni: la Juventus campione in carica eliminò il Verona campione d’Italia.