Attacco frontale: “Fatto un miracolo, va tutto rivisto”

Parole al vetriolo e attacco frontale dopo quanto è successo in Champions League: “Va tutto rivisto, è stato fatto un miracolo”

Tre italiane ai quarti di Champions League e il 75% di possibilità che un’italiana possa approdare in finale ad Istanbul.

E’ ormai tanto, troppo tempo che l’Italia non vedeva così tanti club nelle migliori otto d’Europa. Una vittoria in Champions manca dal 2010 (Inter) e una finale manca invece dal 2017 (Juventus). Un bel segnale da parte dei club nostrani, ma nonostante questi risultati il calcio italiano non può permettersi di gioire. E’ il pensiero di Fabrizio Biasin. Il giornalista di ‘Libero’ è intervenuto in diretta a Calciomercato.it su TV Play.

Biasin critico: “Fatto un miracolo, il sistema calcio va riformato”

“Le nostre squadre sono state molto brave, ma non lo è stato altrettanto il calcio italiano” ha sentenziato Biasin.

“Nonostante il sistema calcio italiano, abbiamo portato tre squadre ai quarti di Champions. Questo non toglie che il calcio italiano deve essere rivisto. Quest’anno ci è andata bene, ma l’anno prossimo? Senza stadi di proprietà, senza diritti televisivi e senza riforme questo è un miracolo. Dobbiamo sfruttare questi riflettori che abbiamo addosso adesso per darci una mano”.

Biasin ha poi parlato anche di quelli che sono i sorteggi che riguardano Inter, Napoli e Milan: “Milan e Napoli se la giocano: è una gara equilibrata e alla pari. Il Napoli gioca un calcio superiore a tutte le squadre in Italia se non in Europa, ma il Milan conosce bene gli azzurri. Sono d’accordo con Spalletti: il passaggio del turno non è scontato. L’Inter? Il Benfica non è da sottovalutare. L’Inter soffre le squadre quadrate e il Benfica concede qualcosa in difesa. Per me i portoghesi, che giocano un calcio notevolissimo, sono leggermente favoriti”.