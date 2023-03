Assalto a Vlahovic e Leao: Osimhen ‘salva’ Juve e Milan

Il centravanti nigeriano avrà il compito di trascinare la squadra di Spalletti nel doppio confronto dei quarti di Champions League contro il Milan

In attesa dell’ultimo turno di campionato prima della sosta di due settimane per gli impegni delle nazionali, quella di oggi è stata una giornata dedicata interamente ai sorteggi per le fasi finali delle competizioni europee. Nonostante l’eliminazione della Lazio dalla Conference League, sei squadre italiane sono ancora in gioco nelle rispettive competizioni.

Dalle urne di Nyon di questa mattina, tutto sommato non sono arrivate cattive notizie. In Champions League, ad esempio, l’Inter se la dovrà vedere ai quarti contro il Benfica, mentre dalla stessa parte del tabellone l’altro match sarà tutto italiano. Napoli e Milan si giocheranno infatti nel doppio confronto di aprile l’accesso diretto alle semifinali di Champions, un risultato quasi inaspettato per le italiane in questa edizione e che entrambe le squadre vorranno raggiungere ad ogni costo.

Un Napoli che anche in occasione dell’ultima partita degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte allo stadio Maradona ha offerto spettacolo ai propri tifosi. Un’altra doppietta di uno scatenato Victor Osimhen che anche in Europa continua a sorprendere a suon di gol. Proprio l’attaccante nigeriano, attualmente al comando della classifica marcatori in Serie A, è stato quello più votato nel sondaggio di mercato proposto questa mattina da Calciomercato.it.

Calciomercato Napoli, sirene estere su Osimhen e cessione pesante

Ai nostri utenti Telegram, infatti, abbiamo chiesto quale potrebbe diventare l’addio più pesante tra io top player della Serie A, nel caso in cui qualche big straniera dovesse presentarsi con un’offerta indecente.

L’eventuale addio di Victor Osimhen dal Napoli di Luciano Spalletti è stato di gran lunga il più votato con il 48%. Ciò significa, non solo che è attualmente il calciatore più temuto dell’intero campionato, ma che viene indicato anche come il più decisivo in relazione agli altri top player.

Alle sue spalle, un’altra cessione dolorosa secondo il 17% degli utenti potrebbe essere quella di Paulo Dybala in caso di addio dalla Roma, davanti a quella di Rafael Leao dal Milan con il 15%. Ultimo posto con la percentuale del 10%, invece, per cessioni di Lautaro Martinez dall’Inter e Vlahovic dalla Juve.