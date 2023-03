Accordo più vicino: lo scambio con Dumfries porta all’Inter l’erede di Skriniar

L’Inter ha bisogno di un centrale per sostituire Skriniar e può esserci uno scambio con Dumfries: accordo possibile

L’Inter deve individuare il sostituto più adatto per Skriniar e Dumfries potrebbe essere la carta ‘vincente’.

Ormai è di dominio pubblico la scelta dello slovacco di trasferirsi al Paris Saint-Germain a fine stagione, quando scadrà il suo contratto con l’Inter. Ecco perché i nerazzurri avranno la necessità di intervenire sul mercato quest’estate per acquistare un difensore di livello che possa essere uno dei titolari nella prossima stagione. A favorire Marotta nella trattativa per il centrale potrebbe essere Dumfries. L’olandese, infatti, è uno dei ‘sacrificabili’ della formazione attualmente allenata da Inzaghi. La sua cessione è data come possibile, visto che il club deve comunque pensare anche al bilancio e magari proprio dal suo addio potrebbe nascere uno scambio che accontenterebbe anche l’Inter.

Dumfries ha un grande seguito in Premier League dove ci sono diverse società che potrebbero farsi avanti e presentare ai nerazzurri l’offerta giusta. Tra questi il Manchester United pronto a tornare alla carica per l’esterno e farlo con una proposta di scambio.

Calciomercato Inter, scambio con Dumfries: riecco Lindelof

Se Dumfries piace al Manchester United, lo stesso si può dire di un calciatore dei ‘Red Devils’. Victor Lindelof è un nome segnalato da tempo nell’agente di Marotta e il suo arrivo in nerazzurro potrebbe concretizzarsi quest’estate.

In particolare ne parla ‘Football Insider’ che racconta di come all’orizzonte ci sia uno scambio. La fonte parla della “reale possibilità” che si arrivi ad un accordo per lo scambio tra Dumfries e Lindelof. Possibile che lo United debba accompagnare Lindelof anche con un conguaglio economico per avere il via libera dall’Inter. L’idea è comunque di quelle fattibili e sistemerebbe in un colpo solo diversi aspetti. Ten Hag potrebbe avere l’esterno che voleva già nel mese di gennaio, l’Inter si ritroverebbe il sostituto di Skriniar e allo stesso tempo potrebbe incassare una cifra (tutta da quantificare) per sistemare il bilancio.