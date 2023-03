“Sono un male nel calcio”: Marotta manda un messaggio a squadra e Inzaghi

Marotta parla alla squadra e a Simone Inzaghi e si proietta anche verso Inter-Juventus. Le parole dell’ad nerazzurro

È tornato a splendere il sereno ad Appiano Gentile dopo il ritorno dell’Inter ai quarti di finale di Champions League.

Simone Inzaghi non ha fallito nel doppio confronto col Porto, scacciando ulteriori critiche e rumors sulla sua panchina dopo il complicato cammino in campionato. A ‘TeleLombardia’, Beppe Marotta ha applaudito la squadra nerazzurra: “Il merito principale è di quelli che vanno in campo e dell’allenatore, il lavoro che è stato fatto ha dato questi risultati. La società deve supportarli al meglio e noi garantiamo questo, la nostra presenza al campo è quotidiana”.

Non manca un messaggio ai giocatori ed all’allenatore: “Noi vogliamo mettere i giocatori nelle condizioni di rendere al meglio senza avere alibi, che sono un male nel calcio. In questo caso hanno dato il massimo e hanno raggiunto un obiettivo molto importante che ci riporta in un palcoscenico che rispecchia la storia di questo club e il suo palmares”. Marotta non vuole più alibi e si proietta anche verso Inter-Juventus di domenica sera: “Con la Juve senza polemiche? La polemica stuzzica, ma bisogna essere bravi a farsela scivolare addosso”.