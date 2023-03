Pogba sul mercato, annuncio in diretta: “Non siamo felici”

Il dirigente bianconero Francesco Calvo ha commentato l’ennesimo infortunio stagionale rimediato dal centrocampista francese

Dopo l’ultimo stop muscolare accusato la scorsa settimana, Paul Pogba si perderà sia la gara odierna contro il Friburgo che il derby d’Italia di domenica sera contro l’Inter. Una stagione da incubo per il centrocampista francese che sino a questo momento ha disputato solamente due presenze per un totale di 35 minuti di gioco.

Un rendimento che non fa felice la Juve, come ammesso nel pre-partita di Europa League dal responsabile dell’area sportiva del club bianconero, Francesco Calvo. Il dirigente, ai microfoni di ‘Sky Sport, per prima cosa ha commentato la data del ricorso sui 15 punti di penalizzazione annunciata nel pomeriggio: “E’ importante per noi oggi avere una data, perché è importante per la squadra per sapere quando avrà una risposta definitiva e sapere per cosa giocherà le ultime partite del campionato. Era importante avere una data, questo ci dà una certezza”.

Prima del tema Pogba, Calvo ha voluto fare i suoi complimenti alle formazioni italiane che hanno centrato l’accesso ai quarti di Champions League: “Vorrei fare i complimenti a Inter, Milan e Napoli per la qualificazione ai quarti di finale, un risultato storico per il calcio italiano. Grande merito a queste squadre, ai calciatori, a chi le gestisce e allena. Che sia da stimolo per il calcio italiano per migliorarsi”.

Calciomercato Juve, l’annuncio su Pogba: “Non è contento”

Per quanto riguarda il francese, Calvo ha ribadito la fiducia nei suoi confronti da parte delle società, ma anche la delusione per i numerosi infortuni.

MERCATO – “Pogba è il primo a non essere contento di questa situazione e di quest’ultimo infortunio. Quando si parla di grandi calciatori tutto viene enfatizzato, ho letto che la Juve avrebbe deciso di scaricare Paul, ma assolutamente no. E’ arrivato alla Juve a 19 anni, sono passati dieci anni e ci conosce, sa che la Juve è per lui una famiglia, che dà e pretende tanto. Ci aspettiamo solo impegno sul campo e rivederlo presto come lo conosciamo”.

FUTURO – “Crediamo tanto in Pogba, altrimenti non avremmo fatto un contratto di quattro anni. Sa benissimo cosa ci aspettiamo, parliamo col calciatore tutti i giorni. Sa che gli siamo vicini e che non siamo felici, così come non lo è lui”