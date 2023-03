Napoli-Eintracht, squalificati dalle coppe dopo gli scontri: il precedente

Gli scontri in occasione di Napoli-Eintracht possono costare caro: squalifica dalle coppe, decisione della Uefa con un precedente

Il match di Champions League tra Napoli e Eintracht è stato oscurato da quanto avvenuto in città prima e dopo la sfida, che ha sancito l’ingresso degli azzurri nei quarti di finale della principale competizione europea. Vere e proprie scene di guerriglia urbana nel capoluogo partenopeo, in una giornata davvero molto complicata per l’ordine pubblico, segnata da incidenti gravissimi.

L’invasione dei tifosi tedeschi in città, coadiuvati da tifosi gemellati dell’Atalanta, nonostante il divieto di trasferta allo stadio ha portato a numerosi scontri per le vie della città con le forze di polizia, dopo un primo contatto con i tifosi del Napoli. Immagini che hanno fatto il giro del mondo, con diverse zone letteralmente devastate. Nella notte, dopo la partita, i tifosi del Napoli hanno tentato di assaltare gli alberghi dove risiedevano quelli dell’Eintracht, con nuovo intervento della polizia. Un insieme di eventi che non può rimanere senza conseguenze. Dopo le dichiarazioni polemiche della vigilia della gara, in cui lamentava come ‘inaccettabili’ le decisioni che avevano portato al divieto di vendita dei biglietti per i tifosi tedeschi al ‘Maradona’, si attendono adesso decisioni in merito da parte di Ceferin e della Uefa. Sotto la lente di ingrandimento soprattutto il comportamento dei tifosi dell’Eintracht, che hanno generato una situazione di gravità inaudita.

Napoli-Eintracht, tedeschi a rischio di squalifica dalla Uefa: c’è un precedente

Valutazioni in corso in seno all’organo centrale del calcio europeo e possibili determinazioni che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. C’è un precedente piuttosto indicativo che può chiarire a che cosa i responsabili degli scontri dovrebbero andare incontro.

Nell’aprile 2017, in occasione del quarto di finale di Europa League tra Lione e Besiktas, ci furono gravi scontri tra le opposte tifoserie, sugli spalti, prima e dopo il match. In quel caso, la Uefa decise per una squalifica di due anni dalle coppe europee, condizionata al ripetersi di ulteriori disordini, sia per la società francese che per quella turca.