Inter, che guaio per Inzaghi: salta la Juve (due volte)

L’Inter si prepara alla sfida con la Juventus, ma per Inzaghi c’è una brutta tegola: assenza pesantissima con i bianconeri

Dopo il passaggio del turno in Champions League, l’Inter si prepara a chiudere un ciclo particolarmente intenso di partite con il derby d’Italia contro la Juventus, prima della sosta. Una sfida però per la quale Simone Inzaghi dovrà fare a meno di una pedina fondamentale, ossia Alessandro Bastoni.

Il difensore, dopo l’uscita per infortunio nel secondo tempo contro il Porto, si è sottoposto a esami medici che hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Condizioni da rivalutare la prossima settimana, come da comunicato del club nerazzurro. Dunque, assenza certa per la sfida di domenica sera con i bianconeri a San Siro, ma si tratta di un tipo di infortunio che potrebbe metterne a rischio la presenza anche per il confronto in semifinale di andata in Coppa Italia, sempre contro la Juventus, previsto tra tre settimane.

Inter-Juventus, out Bastoni: le probabili scelte di Inzaghi

Con l’assenza di Bastoni in difesa, destinati a cambiare gli equilibri della retroguardia nerazzurra in vista del match cruciale con i bianconeri, che l’Inter non può sbagliare. In campionato, nerazzurri ancora secondi, ma con una classifica cortissima. E con un turno che può dire molto in ottica corsa Champions, visto che poche ore prima nella Capitale andrà in scena il derby tra Lazio e Roma.

Candidato a tornare titolare Milan Skriniar sul centrodestra, mentre sul centrosinistra dovrebbe agire Acerbi, riportando de Vrij al centro, così come accaduto nei minuti finali della partita con il Porto. Darmian potrebbe tornare in posizione più avanzata sulla fascia sulla destra, oppure essere dirottato a sinistra se Inzaghi valutasse di inserire Dimarco solamente a gara in corso, visto che il laterale, con il Porto, era tornato titolare dopo una assenza piuttosto recente.