Finalmente un assist: Paredes ‘regala’ il sostituto alla Juventus

In scadenza nel 2024 potrebbe essere il sostituto di Paredes alla Juventus: proprio l’argentino faciliterebbe l’affare

Un colpo dalla Premier. La Juventus sonda il mercato, valuta le opportunità, in attesa di capire quel che potrebbe essere il proprio futuro.

Il mercato bianconero, è quasi superfluo dirlo, dipenderà anche da quel che sarà l’esito dei procedimenti che vedono coinvolta la società piemontese. Con o senza Champions ci passa un mare, ancora di più se lo spettro di un’ulteriore batosta (come la retrocessione in Serie B, ipotesi spesso lanciata in queste ultime settimane) dovesse diventare più concreto. In ogni caso i dirigenti devono lavorare su diversi programmi e farsi trovare pronti quando sarà il momento di affondare il colpo. Una delle falle da colmare è a centrocampo dove Paredes è stata una vera delusione. L’argentino quasi sicuramente non sarà riscattato e tornerà al Paris Saint-Germain. Difficilmente però resterà sotto la Torre Eiffel.

Possibile per lui un nuovo trasferimento anche se resta da capire dove potrebbe finire. Tra le possibili pretendenti c’è anche una squadra di Premier League che potrebbe dar via ad un intreccio con la stessa Juventus. Un affare che regalerebbe una nuova squadra a Paredes, ma anche il sostituto ai bianconeri. Non una operazione facile da portare a termine perché in ballo c’è un calciatore che piace anche ad altri club europei, Barcellona su tutti.

Calciomercato Juventus, Ruben Neves il post Paredes

Si tratta di Ruben Neves, 25 anni, centrocampista portoghese legato al Wolverhampton fino al 2024. Il suo nome è spesso accostato al Barcellona, con i blaugrana alla ricerca di un sostituto di Busquets.

Ma l’ex Porto sarebbe un profilo ottimo anche per la Juventus che a centrocampo dovrà per forza di cose intervenire, tra l’addio di Paredes, quello probabile di Rabiot e la spinosa questione Pogba.

Ad agevolare la Juve nell’affare potrebbe essere lo stesso centrocampista argentino che il club inglese potrebbe decidere di prelevare dal Paris Saint-Germain proprio per dare il via libera alla cessione di Neves. Con i bianconeri in agguato.