DIRETTA Europa League, Real Sociedad-Roma | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League, la Roma di José Mourinho fa visita alla Real Sociedad

Dopo la sconfitta interna patita contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, la Roma torna in campo e, per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League, vola in Spagna per affrontare la Real Sociedad.

I giallorossi, allenati da José Mourinho, giocheranno il sentitissimo derby capitolino contro la Lazio di Maurizio Sarri domenica prossima, ma cercheranno prima di approdare ai quarti di finale della competizione. Si parte dal doppio vantaggio, gol di Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla. Di contro, i baschi guidati Imanol Alguacil, arrivano all’appuntamento dopo il pareggio ottenuto sul campo del Maiorca che gli ha consentito di tenere il quarto posto in classifica nella Liga, l’ultimo utile per la prossima edizione della Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Reale Arena’ di San Sebastian.

FORMAZIONI UFFICIALI REAL SOCIEDAD-ROMA

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Silva, Zubimendi, Merino, Mendez; Oyarzabal, Sorloth. All. Alguacil

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Wijnaldum, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. All. Mourinho

ARBITRO: Istvan Kovacs (Romania)