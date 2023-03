DIRETTA Conference League, AZ Alkmaar-Lazio: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League, AZ-Lazio verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dal pareggio a reti inviolate in casa del Bologna, la Lazio torna in Olanda dopo la sconfitta contro il Feyenoord che gli costò la retrocessione dall’Europa League. In casa dell’AZ Alkmaar, i biancocelesti proveranno a ribaltare l’1-2 della gara di andata per staccare il pass ai quarti di finale di Conference League.

Un’impresa non semplicissima, vuoi per lo stato di forma dei padroni di casa (quattro vittorie nelle ultime quattro partite), vuoi perché tra infortuni e pensiero rivolto al derby contro la Roma, Maurizio Sarri non potrà schierare la formazione tipo. Ancora alle prese con l’infortunio muscolare, Ciro Immobile non sarà della partita.

Il tecnico biancoceleste sarà così costretto a schierare nuovamente un attacco leggero. Gli olandesi, dal canto loro, dovranno fare a meno di Bazoer. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI AZ Alkmaar-Lazio

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All.: Jansen

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Milinkovic-Savic, Vecino, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri