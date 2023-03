Addio Juve: sempre e solo Premier League

Premier pigliatutto: possibile addio definitivo alla Juventus nel prossimo calciomercato estivo. L’indiscrezione e tutti i dettagli

È di nuovo vigilia di Europa League per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, piuttosto incerottati, domani sera saranno di scena a Friburgo per il ritorno degli ottavi di finale.

Pogba si è fermato nuovamente e si rivedrà in campo solo dopo la sosta, va verso il forfait anche Federico Chiesa ed è in dubbio anche Di Maria. In Germania, inoltre, sarà assente anche capitan Bonucci. Allegri si affiderà a Dusan Vlahovic e spera nel ritorno al gol del serbo in uno dei momenti decisivi della stagione. Nel frattempo, il centravanti classe 2000 continua a far parlare di sé anche sul mercato. Il club bianconero, fermo in entrata a gennaio, tornerà operativo in estate dopo aver risolto il futuro dei suoi big, da Vlahovic e Di Maria e Rabiot. Proprio in entrata sono già iniziati a circolare i primi nomi in orbita Juve, uno di questi è quello di Mason Mount. Il fantasista del Chelsea è dato in bilico dopo la faraonica campagna acquisti dei Blues e gli arrivi a Londra tra centrocampo e trequarti. Dall’Inghilterra arrivano importanti novità sull’inglese.

Calciomercato Juventus, il Newcastle fa sul serio per Mount

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, anche il Newcastle si inserirà nella corsa a Mount. Nella prossima estate potrebbe essere un affare tutto per la Premier League: in pole, infatti, sembra esserci il Liverpool e non solo.

Anche Manchester United e City monitorano la situazione. In caso di addio al Chelsea, dunque, il calciatore dovrebbe rimanere in Inghilterra con la Juventus sempre più sullo sfondo. Sarà difficile competere con la concorrenza inglese soprattutto per costi. Mount, in scadenza nel 2024, è attualmente valutato dai Blues 60-70 milioni di sterline. Il club bianconero è avvisato.