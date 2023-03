Vlahovic più 93 milioni: la Premier ribalta la Juventus

Vlahovic rimane centrale nel progetto Juventus, ma il momento delicato del serbo e offerte quasi a tripla cifra potrebbero cambiare le carte in tavola

Potrebbero esserci diversi scossoni nella rosa della Juventus in vista della prossima stagione e non solo per le eventuali decisioni extra campo della Giustizia sportiva. A tenere col fiato sospeso i tifosi bianconeri è soprattutto Dusan Vlahovic, che sta vivendo una stagione sotto le attese complice anche la pubalgia che lo ha frenato per diversi mesi.

Il centravanti serbo ha superato il problema fisico, ma in campo non riesce a marcare la differenza e soprattutto a segnare con regolarità. Contro la Sampdoria ha fallito anche un rigore e da sei gare tra campionato e coppa non timbra il cartellino dei marcatori. Sono al momento dieci i gol stagionali dell’ex Fiorentina, alla media di una rete quasi ogni 200 minuti. Alta per un bomber con le sue potenzialità, con il futuro sotto la Mole inoltre che inizia ad essere nebuloso in vista del prossimo mercato estivo. Non è un mistero infatti l’interesse delle big d’Europa tra Bayern Monaco, Real Madrid e soprattutto Premier League. Oltremanica è specialmente il Manchester United a guardare con interesse a Vlahovic, con i ‘Red Devils’ a caccia di un goleador giovane e dal profilo internazionale per rinforzare l’attacco di ten Hag.

Calciomercato Juventus, da Scamacca a Kean: asse caldissimo con la Premier League

La Juventus per il momento ritiene incedibile il suo gioiello, però offerte da 90 milioni a salire inevitabilmente non lascerebbero indifferente la dirigenza della Continassa.

Alla Premier si intreccerebbero gli interessi della ‘Veccia Signora’ in caso d’addio di Vlahovic, considerando che per raccogliere l’eredità del serbo uno dei nomi al vaglio è anche quello di Scamacca. L’attaccante italiano sta trovando poca continuità al West Ham e potrebbe tornare dopo una sola stagione in Serie A: oltre alla Juve, l’ex Sassuolo intriga anche l’Inter se i nerazzurri non confermassero Lukaku nella rosa di Inzaghi. Nel reparto offensivo da valutare pure la posizione di Kean, che non dà garanzie dopo il gesto di reazione contro la Roma e un assegno sostanzioso dalla Premier potrebbe cambiare le carte in tavola sul futuro del classe 2000. E per non registrare una minusvalenza, il sodalizio piemontese punterebbe ad incassare non meno di 30 milioni.

La Juventus oltre a Scamacca guarda anche ad un altro obiettivo in Inghilterra e stavolta per la porta. Non è certa la permanenza di Szczesny il cui contratto scadrà nel 2024, così nei radar degli uomini mercato bianconeri è finito Emiliano Martinez, protagonista con la sua Argentina ai Mondiali in Qatar. Il portiere albiceleste è in rotta con l’Aston Villa che valuta però oltre 25 milioni di euro il suo cartellino. La Juventus potrebbe così valutare di inserire nell’affare McKennie o Zakaria se Leeds e Chelsea non riscattassero a fine stagione i due centrocampisti. Il riscatto dello statunitense è fissato a 35 milioni, 28 invece quello con i ‘Blues’ dello svizzero. La Premier chiama la Juve, asse incandescente in vista della prossima estate.