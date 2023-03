La Uefa indaga su Porto-Inter: la nota UFFICIALE

La Uefa prende posizione dopo quanto accaduto ieri durante Porto-Inter e l’esposto preannunciato da Marotta

Circa mille tifosi dell’Inter, in regolare possesso del biglietto, non hanno potuto ieri assistere a Porto-Inter. Una situazione complicata che ha visto esporsi nel post gara anche l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta che ha parlato di episodio grave, preannunciando un esposto alla Uefa.

Il caso è nato dal fatto che un migliaio di tifosi interisti avevano acquistato tagliandi per assistere al match in zona dello stadio diverse dal settore ospiti. Per il rischio di possibili incidenti, in un primo momento era stato loro vietato di accedere all’impianto. Con l’intervento della stessa Inter sembrava essere stato trovato un compromesso con solo la curva portoghese ‘vietata’ ai tifosi nerazzurri. Così però evidentemente non è stato con scene di tifosi dell’Inter ammassati fuori dall’impianto e la richiesta di chiarimenti avanzata da Marotta. La Uefa ha preso posizione su quanto accaduto in Portogallo ieri sera, con una nota ufficiale che spiega quali saranno le mosse della Federazione europea.

Porto-Inter, la Uefa chiarisce: “Stiamo indagando”

Nella nota si dice che la Uefa è stata “informata che un numero grande di tifosi ospiti ha acquistato biglietti per i settori di casa dello stadio”, spiegando che “i regolamenti Uefa stabiliscono che il 5% della capienza dello stadio deve essere destinato alla squadra ospiti in un’area riservata per i propri sostenitori”.

La Uefa ricorda che “la responsabilità per la gestione sicura e protetta degli spettatori e la relativa politica di emissione dei biglietti sono determinate dall’organizzatore della partita e dalle autorità competenti”. Nel caso specifico le misure da prendere sono state discusse tra i due club. La nota, infine, conclude spiegando che “la UEFA sta attualmente esaminando la questione”.