Juventus, brutte notizie per Allegri: Di Maria non si allena

In vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo, la Juventus potrebbe dover fare a meno di Angel Di Maria

Non solo buone notizie per Massimiliano Allegri in vista del match di domani sera a Friburgo. Il tecnico bianconero rischia concretamente di non avere a disposizione Angel Di Maria, dopo l’affaticamento muscolare rimediato nella gara d’andata contro i tedeschi e che non aveva permesso al numero 22 di essere in campo con la Sampdoria in campionato.

Il ‘Fideo’ non si sta allenando alla Continassa insieme al resto della squadra nella seduta prima della partenza per la Germania, mentre sono regolarmente in gruppo Chiesa e Bremer. Di Maria è entrato in campo prima dei compagni per svolgere un lavoro personalizzato e rientrare poi negli spogliatoi. In forte dubbio quindi la convocazione del campione del mondo argentino per Friburgo, mentre per Chiesa si deciderà al termine della rifinitura se aggregarlo per la spedizione in terra teutonica. Allarme rientrato invece per Bremer, che a meno di nuovi contrattempi sarà in campo dal primo minuto nel return match degli ottavi di Europa League.

Sicuramente out invece Bonucci e Pogba, oltre ai lungodegenti Kaio Jorge e Milik. Il polacco punta ad una convocazione in extremis per l’Inter, anche se difficilmente verrà rischiato e probabilmente tornerà arruolabile dopo la sosta per le Nazionali. Contro i nerazzurri di Inzaghi domenica a ‘San Siro’ sarà sicuramente indisponibile Pogba, mentre Allegri spera di recuperare Bonucci.