DIRETTA Champions League, Napoli-Eintracht Francoforte: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Spalletti e l’Eintracht Francoforte di Glasner in tempo reale

Il Napoli ospita l’Eintracht Francoforte a Fuorigrotta in una gara valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida che potrebbe promuovere la terza squadra italiana nella final eight dopo il Milan che la scorsa settimana ha eliminato il Tottenham e l’Inter che ieri ha fatto fuori il Porto.

Da un lato i partenopei di Luciano Spalletti, forti del 2-0 conquistato all’andata in Germania grazie ai gol di Osimhen e Di Lorenzo, possono permettersi anche una sconfitta di misura per passare comunque il turno e raggiungere un traguardo mai raggiunto prima nella storia del club azzurro. Dall’altro i tedeschi di Oliver Glasner, privi dello squalificato Kolo Muani, hanno bisogno di una vittoria con tre o più gol di scarto per ribaltare la situazione e ottenere il pass per i quarti. Qualora al 90esimo fossero in vantaggio di due reti, invece, la sfida – che sarà diretta dall’arbitro inglese Taylor – si protrarrà ai tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra Napoli ed Eintracht Francoforte in tempo reale.

Formazioni ufficiali Napoli-Eintracht Francoforte

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Buta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Lenz; Gotze, Kamada; Borré. Allenatore: Glasner