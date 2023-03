Conte via subito dal Tottenham: “Meglio per tutti”

Finale di stagione delicatissimo per Conte ed esperienza al Tottenham che potrebbe concludersi con l’esonero immediato: l’annuncio

Nella scorsa stagione, Antonio Conte aveva ottenuto buoni risultati al Tottenham, portando gli Spurs in Champions League dopo un inizio di annata complicato. La stagione attuale non ha seguito lo stesso andamento e il rapporto si sta ormai consumando. Al punto che dopo i recenti risultati deludenti, si fa largo l’ipotesi di un addio anticipato, da concretizzarsi nell’immediato.

“E’ meglio per tutti se va via adesso”, è il parere dell’ex attaccante del Blackburn Chris Sutton, intervenuto nel programma ‘BBC Radio 5 Live’s Monday Night Club’. “Sono confuso su cosa sta accadendo al Tottenham in questo momento. L’unico modo in cui potrebbe restare è dire apertamente di essere felice a Londra e voler rinnovare per un anno o due, dando il la a una mossa della società, ma non penso che lo farà. Penso che un cambiamento immediato sia la cosa migliore, se il Tottenham vuole rilanciarsi. C’è stato un regresso rispetto alla scorsa stagione, la squadra spesso è apparsa inconsistente. I tifosi sono rimasti delusi soprattutto dall’uscita in FA Cup, ora si lotta soltanto per il quarto posto in campionato ma nel complesso la stagione è stata assai deludente”.

Conte, dopo l’addio al Tottenham futuro in Italia: gli scenari

Tottenham che al momento è effettivamente quarto ma dovrà lottare fino all’ultimo con Newcastle e Liverpool per mantenere il piazzamento Champions. Che avvenga subito oppure a fine stagione, l’addio agli Spurs da parte di Conte appare comunque certo.

Il tecnico pugliese, anche per le sue recenti dichiarazioni, appare intenzionato a tornare in Italia. Non è chiaro se intenda prendersi un anno sabatico per stare vicino alle persone care o attenda sviluppi da qualche panchina nostrana, di certo le squadre interessate non mancherebbero. Il ritorno sulla panchina di Inter o Juventus (con Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri in bilico) sarebbe una ipotesi suggestiva, ma occhio anche al Milan che potrebbe affidarsi a lui per il dopo Stefano Pioli, o alla Roma, dove anche la permanenza di Josè Mourinho non è certa.