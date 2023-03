Zaniolo, messaggio al Milan sul futuro: “Non ne ho intenzione”

Zaniolo ha parlato del suo futuro, allontanando le sirene di un addio immediato a fine stagione al Galatasaray con il Milan che resta alla finestra

Le prime settimane di Nicolò Zaniolo in Turchia sono state indimenticabili, almeno a livello calcistico. Non va dimenticato infatti il momento tragico che sta attraversando il paese dopo il violento terremoto che ha scosso così tante regioni ed è costato decine di migliaia di vittime. Non lo ha dimenticato neanche Nicolò Zaniolo, che però dal canto suo deve continuare a concentrarsi sul calcio. E fino ad ora i frutti sono arrivati, quasi più in fretta del previsto.

L’ex giocatore della Roma, dopo la burrascosa separazione dai giallorossi, ha trovato subito due gol in due amichevoli, ma soprattutto ha messo a segno la sua prima rete ufficiale, entrando contro il Kasimpasa e decidendola nel finale. Il Galatasaray gli ha dato nuovi stimoli, come società e soprattutto come ambiente. I tifosi sono impazziti per lui, è scattato subito l’amore. Nicolò ha ritrovato il sorriso, lo dimostra anche il clima e l’atmosfera che si respiravano alla festa di 50 anni di papà Igor. Da cui Zaniolo ha assicurato di non pensare a un addio immediato per tornare in un top campionato, al contrario.

In queste ore se ne sta parlando parecchio in Turchia, del futuro di Nicolò Zaniolo. L’estate scorsa la Juve ci ha pensato, ha sondato il terreno ma non c’erano le condizioni. Allo stesso modo il Milan nel mercato invernale, con Maldini che però non avrebbe potuto garantire la formula che chiedeva la Roma con riscatto obbligatorio e senza condizioni. Zaniolo voleva vestire il rossonero, ha aspettato fino alla fine, poi ha rifiutato il Bournemouth in Premier League. Poi è arrivato il Galatasaray, una squadra importante senza dubbio ma in un calcio come quello turco che non è assolutamente di primo piano.

Zaniolo-Galatasaray: è amore. Lui avverte il Milan: “Non aspetto altre proposte”

Per lui è stata l’unica scelta, non a caso tantissimi hanno visto un’avventura a scadenza già a giugno. Con l’unico pallino da parte del calciatore di rimettersi in gioco e in mostra, ritrovare condizione fisica e fiducia, magari qualche gol e prestazioni importanti. E rientrare il prima possibile in Italia, oppure in Premier dove il Tottenham lo ha sempre in lista anche se non come priorità.

Un’evenienza che lo stesso Zaniolo, però, al momento allontana, anche sorpreso dall’affetto che sta ricevendo e il calore dei tifosi del Galatasaray. A riportare le sue parole dalla cena di compleanno del papà, è stato ‘Hurriyet’: “Non ho alcuna intenzione di stare qui per aspettare un’offerta e andare via alla fine della stagione. Al Galatasaray voglio prima vincere il campionato e poi giocare la Champions League. Che tipo di atmosfera è? I tifosi sono impressionanti, affascinanti”. Intanto Zaniolo si sta integrando al meglio, il rapporto sembra ottimo con Maurito Icardi come con altri compagni, vedi Gomis di cui è diventato anche vicino di casa in un grande appartamento nel Zorlu Residence. Sul portale turco, tra l’altro, viene riportato anche dell’invito di Icardi a Zaniolo in una discoteca per approfittare dei due giorni liberi della squadra.

E Nicolò che avrebbe prontamente ringraziato ma declinato l’invito: “Non me la sento di andare in discoteca in un momento del genere per il paese, con quelle immagini che mi hanno colpito molto. Provo grande empatia”. Prove di crescita, anche e soprattutto umana. Può essere la volta buona per vederlo al suo massimo splendore e anche Mancini se lo augura. Un bel messaggio anche per Paolo Maldini e il Milan, sempre molto attenti ai comportamenti dei propri giocatori fuori dal campo. Il pensiero e la stima sono rimasti da parte dei rossoneri, con la Champions potrebbero sicuramente provare un nuovo assalto. Intanto Zaniolo ha mandato i primi messaggi, allontanando un addio immediato. Poi certo, sarebbe difficile dire di no al Milan. Idem per la Juve.