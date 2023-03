Vlahovic e Leao, destino comune: la scelta è inevitabile

Leao e Vlahovic accomunati dal momento negativo e dalle incertezze sul futuro: per entrambi la soluzione può essere l’addio

Che fine hanno fatto? Juventus e Milan si interrogano su Vlahovic e Leao. Erano i punti di riferimento sui quali sono state costruite le squadre di Allegri e Pioli, sono diventati dei ‘pesi’ per i due allenatori.

Il serbo non segna ormai dal 7 febbraio, con la Sampdoria ha sbagliato anche un rigore, prolungando il suo digiuno. Va ancora peggio al portoghese del Milan che ha scritto per l’ultima volta il suo nome nel tabellino dei marcatori il 14 gennaio. Un’eternità per chi è abituato ad essere decisivo con i suoi gol e le sue giocate. Quelle che i tifosi di Juve e Milan non vedono ormai da tempo fare ai loro calciatori. Un destino comune quello di Vlahovic e Leao che parte da problemi diversi. C’è stata la pubalgia a dare fastidio al numero 9 bianconero, mentre è il mercato e il nodo rinnovo ad agitare le giornate di Leao. Giornate che da qui a qualche settimana saranno ancora più bollenti e non perché si alzeranno le temperature con l’arrivo dell’estate.

Calciomercato Juventus e Milan, i dubbi su Vlahovic e Leao

L’estate potrebbe essere quella dell’addio per Vlahovic e Leao. Il serbo piace a tante squadre, compreso il Bayern Monaco. Non meno i club che seguono la situazione del portoghese.

Vlahovic e Leao via dall’Italia quindi? Non una certezza, soprattutto se la stagione dei due calciatori dovesse continuare in questo modo. Senza una svolta in positivo nelle prestazioni, i dubbi delle big europee sarebbero più che legittimi, soprattutto pensando all’investimento che sarebbe necessario fare per strapparli rispettivamente a Juventus e Milan. I bianconeri non partono da meno di 80 milioni, i rossoneri sono ancora trincerati dietro la clausola da 150 milioni, anche se ad un anno dalla scadenza del contratto dovranno abbassare le pretese.

Servirà però chi mostrerà di aver ancora fiducia nel fiuto da bomber di Vlahovic e nelle accelerazioni di Leao. E se non cambieranno marcia nelle prossime settimane, non è detto che qualcuno si faccia avanti con la proposta giusta.