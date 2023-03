Un bomber a metà: Inter e Milan conoscono già il prezzo

Possibile ritorno di fiamma in Serie A per il bomber internazionale, osservato speciale in Champions League. Tutti i dettagli

Questa sera si decide la stagione europea dell’Inter e – con ogni probabilità – anche il futuro di Simone Inzaghi.

Dopo il clamoroso flop in campionato, con i 18 punti di distacco dal Napoli capolista, il tecnico non può fallire in Europa e nell’obiettivo Coppa Italia. Troppo pesanti le otto sconfitte rimediate in Serie A e il gap con gli azzurri, impensabile all’inizio della stagione. In Portogallo si riparte dall’1-0 dell’andata e dalla decisiva rete di Lukaku, proprio il belga che all’andata ha regalato ai tifosi una delle pochissime gioie stagionali. L’annata dell’ex Chelsea è finora un grandissimo flop, considerando anche il Mondiale da incubo disputato in Qatar. Il centravanti non ha ancora ritrovato continuità nelle prestazioni e nei gol e ha di fatto saltato l’intera prima parte di stagione per i continui problemi fisici.

In casa Inter sono mesi decisivi anche per definire il suo futuro. Come noto, infatti, Lukaku è ancora di proprietà del Chelsea e la dirigenza nerazzurra non ha ancora deciso se spingere per la sua permanenza, anche con un eventuale secondo prestito. Nel frattempo, l’Inter si sta guardando intorno alla ricerca di nuovi attaccanti e proprio questa sera potrebbe esserci un osservato speciale. Si tratta del bomber della squadra portoghese Taremi. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, l’attaccante è già stato un obiettivo di Inter e soprattutto Milan.

Calciomercato Serie A, occhi puntati su Taremi

“Abbiamo ricevuto diverse chiamate dalla Serie A, anche se non direttamente dai club – aveva svelato in esclusiva a Calciomercato.it l’agente del 28enne iraniano, Alireza Nikoomanesh – Se gli piacerebbe giocare in Italia? Il massimo campionato italiano è molto interessante e comprende tante squadre importanti con una grande storia”.

Nel prossimo calciomercato estivo non è da escludere un possibile ritorno di fiamma per Taremi e le big di Serie A. Il Milan, ad esempio, è sempre al lavoro per il post Ibra e Giroud, mentre l’Inter è alle prese con il futuro di Lukaku e Dzeko. L’iraniano è stato in passato seguito anche dalla Roma. Con un contratto in scadenza nel 2024, la sua valutazione si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro. Staremo a vedere.