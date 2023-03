Il presidente ha deciso: mezza squadra in vendita

Dalla Juventus alla Roma passando per il Milan: nomi illustri e ‘occasioni’ per le big di Serie A sulla lista d’uscita del grande club europeo

Più di seicento milioni di euro. È quanto ha (già) speso Todd Boehly da quando ha acquistato il Chelsea, ovvero il 30 maggio scorso. Di questi, la metà solo nell’ultimo calciomercato di gennaio, quello che ha di fatto rivoluzionato la squadra di Potter. Il tutto con conseguenze prevedibili, in primis l’ingolfamento della rosa. Non a caso sono numerosi i calciatori che in estate saranno chiamati a fare le valigie.

Il nuovo progetto dei ‘Blues’ è e sarà incentrato sui giovani, che permettono la stesura di contratti lunghi che hanno lo scopo di alleggerire il carico a bilancio e avere meno problemi coi paletti del Fair Play Finanziario. Chi ha già una certa età, ma non solo, può considerarsi fuori dai piani della società londinese. ‘The Athletic’ ha stilato una lista di quei calciatori che verranno messi in vendita dal Chelsea nella prossima sessione di mercato.

Tra di loro figurano l’ex Milan Aubameyang, Hakim Zieych, l’ex Inter Mateo Kovacic, Kai Havertz, Cesar Azpilicueta, Ruben Loftus-Cheek e Conor Callagher. Ma anche Mason Mount – nel caso dell’inglese accostato alla Juventus c’entra la questione legata al mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 – Chilwell e Christian Pulisic. Anche quest’ultimo è nei radar bianconeri.

Naturalmente sarà cedibile, di nuovo, pure Romelu Lukaku prestato all’Inter nel giugno di un anno fa. Privi del budget necessario per l’acquisto di una prima punta forte e più giovane, i nerazzurri proveranno a riprenderselo con la medesima formula ma a condizioni economiche ancor più vantaggiose. Non viene fatto il nome di Koulibaly, però per ragioni anagrafiche (a giugno compierà 32 anni) anche l’ex Napoli è a forte rischio ‘taglio’.

Calciomercato Milan e Roma, può tornare di moda Ziyech: solito ostacolo ingaggio

Tra i nomi sulla lista di sbarco c’è, quindi, anche quello di Ziyech reduce da un grande Mondiale ma al Chelsea rimasto sempre fra le seconde linee. È da 3-4 sessioni che il marocchino è in orbita Serie A, inclusa l’ultimissima quando la Roma pensò a lui per la sostituzione di Zaniolo.

Sul marocchino resta tuttavia vivo l’interesse del Milan, ancora a caccia di un esterno destro di spessore internazionale. Uno come Ziyech potrebbe trovare posto pure nel nuovo schema tattico di Pioli. L’ostacolo, sia per i giallorossi che per i rossoneri, rimarrebbe in l’ingaggio da circa 6 milioni di euro netti. Tanti, troppi per un trentenne. Il Chelsea può aprire al prestito, una formula che però non consentirebbe di usufruire dei benefici del decreto crescita.